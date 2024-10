Serginho Groisman lamenta morte de amigo: 'Tristeza muito grande'

O apresentador Serginho Groisman usou as suas redes sociais para lamentar a morte de um amigo de longa data e fez uma bonita homenagem

Em suas redes sociais, Serginho Groisman sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de três milhões de seguidores.

Porém, nesta terça-feira, 15, o apresentador usou a sua conta no Instagram para lamentar a morte de um amigo de longa data. Na rede social, o famoso publicou uma foto em que aparece com Toninho no palco do Altas Horas, programa exibido pela Rede Globo.

"Hoje nosso querido Toninho nos deixou. Trabalhou comigo por mais de 30 anos com incrível dedicação porque teve vocação e amor. Por isso criou incríveis e fortes amizades. A tristeza entre nós é muito grande. Todos que tiveram o privilégio de conviver com ele reconheciam a magia que tinha no sorriso e abraço. Agora é hora de abraçar Ana e Dani, esposa e filha. Descanse agora, meu amigo. Nosso amigo", escreveu Serginho.

Fofura

Recentemente, o apresentador Serginho Groisman foi homenageado com o Prêmio de Personalidade da Comunicação de 2024 em um evento em São Paulo. Durante a cerimônia, outra pessoa roubou a cena: o filho dele, Thomas, de oito anos.

O menino foi prestigiar o pai junto com sua mãe, a dentista Fernanda Molina, e esbanjou fofura. Crescendo a cada dia, o rapazinho subiu ao palco para dizer algumas palavras para o público e esbanjou desenvoltura e simpatia.

Inclusive, os paparazzi presentes no local registraram momentos fofos de Thomas com o pai, Serginho.

Vale lembrar que Groisman e Molina se conheceram em 2007 e se casaram em 2015. Os dois levam uma vida longe dos holofotes. Tanto que Thomas só tinha aparecido em público em poucas aparições no programa Altas Horas, que é comandado pelo apresentador.

Virginia Fonseca chegou a comentar sobre a suposta rivalidade com Serginho, já que eles disputam o mesmo horário na TV. "Serginho é maravilhoso, não tem como competir. Nunca foi pensado em uma concorrência com ele, a gente nunca falou isso. Quando isso saiu, a gente falou que nem é doido de competir com ele, é improvável é impossível", afirmou ela.