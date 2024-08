Família de Gugu Liberato entra em acordo para divisão da herança, diz colunista

Quase cinco anos após a morte do apresentador Gugu Liberato, a família dele decidiu entrar em acordo para finalizar a divisão da herança

A família do apresentador Gugu Liberato (1959-2019) ainda não recebeu a herança dele. Isso porque existia uma batalha na justiça que impedia a partilha dos bens. Porém, a disputa pode ter chegado ao fim. De acordo com o colunista Gabriel Perline, do site Contigo!, a família entrou em acordo e quer dividir a herança de forma extrajudicial.

O colunista informou que a inventariante e irmã de Gugu, Aparecida Liberato, entrou com um pedido na justiça para informar que a família resolveu entrar em acordo sobre a partilha dos bens de forma extrajudicial. O pedido foi protocolado na semana passada. O pedido citou os herdeiros de Gugu, que são os três filhos, a mãe e os sobrinhos. Inclusive, as filhas de Gugu teriam dito na justiça que aceitam o acordo familiar.

No entanto, a família ainda não se pronunciou sobre os rumores de que vão finalizar a divisão da herança em breve.

Mãe de Gugu Liberato completa 95 anos

Mãe do apresentador Gugu Liberato, a senhora Maria do Céu acaba de completar 95 anos de idade. Para celebrar a data, os netos dela, João Augusto, Marina e Sofia Liberato, fizeram homenagens para a avó nas redes sociais.

Em posts no Instagram, os jovens compartilharam fotos encantadoras de momentos de carinho com a avó e falaram sobre a importância dela em suas vidas.

Marina escreveu: "Hoje é o aniversário da minha querida vovózinha, que está completando 95 anos de vida! Ela é uma pessoa incrível, com um coração enorme e uma mente brilhante. Amo passar o tempo ouvindo suas histórias de infância e as memórias que compartilha sobre meu pai. Vovó, eu te amo muito. Que Deus te abençoe imensamente!".

Sofia comentou: "Hoje nossa querida vovó está completando 95 anos! Ela é uma mulher de sabedoria infinita e um coração generoso, capaz de abraçar toda a família. Adoro passar tempo ao seu lado, ouvindo atentamente cada detalhe das histórias de sua vida e as lembranças da infância do meu amado pai. Vovó, te amo imensamente! Que Deus te abençoe sempre".

Por sua vez, João escreveu: "Vovó tá linda, firme e forte como sempre".