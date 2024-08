Mãe de Gugu Liberato completa 95 anos e ganha homenagem dos netos

Filhos de Gugu Liberato celebram o dia do aniversário da avó paterna com fotos especiais e declarações nas redes sociais

Mãe do apresentador Gugu Liberato, a senhora Maria do Céu acaba de completar 95 anos de idade. Para celebrar a data, os netos dela, João Augusto, Marina e Sofia Liberato, fizeram homenagens para a avó nas redes sociais.

Em posts no Instagram, os jovens compartilharam fotos encantadoras de momentos de carinho com a avó e falaram sobre a importância dela em suas vidas.

Marina escreveu: "Hoje é o aniversário da minha querida vovózinha, que está completando 95 anos de vida! Ela é uma pessoa incrível, com um coração enorme e uma mente brilhante. Amo passar o tempo ouvindo suas histórias de infância e as memórias que compartilha sobre meu pai. Vovó, eu te amo muito. Que Deus te abençoe imensamente!".

Sofia comentou: "Hoje nossa querida vovó está completando 95 anos! Ela é uma mulher de sabedoria infinita e um coração generoso, capaz de abraçar toda a família. Adoro passar tempo ao seu lado, ouvindo atentamente cada detalhe das histórias de sua vida e as lembranças da infância do meu amado pai. Vovó, te amo imensamente! Que Deus te abençoe sempre".

Por sua vez, João escreveu: "Vovó tá linda, firme e forte como sempre".

Rose Miriam sai em defesa do filho

Mãe dos filhos de Gugu Liberato, Rose Miriam decidiu se pronunciar ao ver um comentário maldoso sobre o seu filho mais velho, João Augusto. Um internauta chamou o rapaz de egoísta devido à disputa pela herança do apresentador, que faleceu em 2019 e ainda tem a sua fortuna sendo discutida na justiça. Então, Rose escreveu um recado para defender o filho e contar sobre a relação deles hoje em dia.

"Eu já ouvi muito isso; mas meu coração de mãe sente que o João está preso em uma grande teia de aranha e que mesmo que quisesse, não conseguiria sair por si só. O João sempre foi uma pessoa incrível, é e sempre será! Ele sequer pode imaginar o imenso e infinito amor que eu sinto por ele. Dou a vida pelos meus três filhos", disse ela.

Então, ela completou ao revelar que o filho voltou a morar com ela. "Parece mentira, mas ele voltou a morar em casa, e todos os dias eu digo :” Eu te amo filho!” E ele sempre responde:” Eu também te amo!” Então isso me dá a maior alegria do mundo. Sei que um dia ele vai acordar para a realidade. Deus é o Justo Juiz. Obrigada! Abraço!", escreveu.