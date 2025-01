Ex-Shark Tank, Camila Farani se desafia em novo formato no Times Brasil: 'Isso mudou tudo'

Anos após se destacar no Shark Tank, Camila Farani vai comandar um programa Times Brasil. Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora revela detalhes

Camila Farani (43) está vivendo um novo momento na vida profissional. Longe dos realities desde 2022, quando atuou como jurada fixa do Skark Tank Brasil, a empresária recebeu o desafio de atuar como especialista em negócios no Times Brasil -- Licenciado Exclusivo CNBC.

Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora fala sobre o seu novo momento, divide experiências com o público e revela detalhes do programa que vai comandar na grade de programação do canal neste ano.

"É desafiador e, ao mesmo tempo, revigorante. No Times Brasil -- Licenciado Exclusivo CNBC, o nível sobe. É ao vivo. Sem cortes. Sem 'volta a fita'. Você tem que estar mentalmente pronta, com pensamento rápido e clareza total. Ao longo do tempo, aprendi a usar a câmera de forma estratégica: vejo como uma pessoa que está conversando comigo. Isso mudou tudo. Não estou ali para 'falar bonito' ou mostrar que sei muito — estou para me conectar de verdade. O público percebe quando você está forçando algo. Então, meu compromisso é o mesmo que tenho nas redes e no mundo dos negócios: ser real", afirma

"No ao vivo, o lidar com o imprevisível e continuar no controle. Uma notícia de última hora, uma mudança de pauta ou um tema delicado — tudo isso acontece em tempo real. O ao vivo exige rapidez de raciocínio e domínio de conteúdo. Não tem filtro, não tem edição. Você é quem você é", complementa.

Farani está realizada com a sua nova fase. A especialista no mundo dos negócios se diz pronta para viver tudo o que o jornalismo ao vivo pode lhe proporcionar. Na emissora recém-estreada no Brasil, ela atua ao lado da ex-Globo Natália Ariede (43).

"Eu encaro isso como uma grande oportunidade de mostrar exatamente o que eu acredito: clareza, autenticidade e estratégia. Corre uma adrenalina que é inevitável. E eu gosto disso. A adrenalina me lembra o que sinto antes de uma negociação importante, quando sei que está tudo em jogo. É desafiador? Sem dúvida. Mas os maiores desafios sempre geram as maiores recompensas", conta.

Anos após integrar o elenco do Skark Tank Brasil, Farani terá um programa solo. Ainda em fase de desenvolvimento na emissora, a atração deve misturar notícias e análises sobre os bastidores e a didática do mercado.

"O que posso adiantar é que o programa no Times Brasil -- Licenciado Exclusivo CNB, não será mais do mesmo. Não quero apenas trazer notícias ou análises frias. Quero criar um espaço dinâmico, relevante e provocativo, onde as pessoas possam aprender, refletir e agir. Não estou interessada em repetir fórmulas prontas. Minha missão é fazer com que o público saia com uma percepção diferente do mercado, dos negócios e, principalmente, do seu próprio potencial", fala.

"Não quero só falar sobre negócios, quero mostrar o porquê e o como por trás deles. E não será só para quem já está no mundo corporativo ou investindo. Meu objetivo é que qualquer pessoa que esteja acompanhando se sinta parte da conversa, porque, no fundo, negócios impactam a vida de todos nós", conclui a empresária.

VEJA CAMILA FARANI NO TIMES BRASIL:

