Ex-repórter da Globo, Mauricio Kubrusly só reconhece a esposa. Saiba o motivo

Longe da TV há alguns anos, o ex-repórter da Globo Mauricio Kubrusly vive com um diagnóstico que o impede de lembrar do passado. Saiba como é a vida dele hoje em dia

O ex-repórter da Globo Mauricio Kubrusly está com 79 anos e leva uma vida bem diferente de quando trabalhava na TV. Ele se afastou da telinha em 2019, quando foi diagnosticado com demência frontotemporal, que o impede de lembrar do que viveu no passado. Agora, a vida dele será retratada em um documentário, que será lançado no Rio Grande do Norte e no Globoplay.

O jornalista leva uma vida tranquila no sul da Bahia com sua esposa, Beatriz. Inclusive, ela é a única pessoa que ele ainda reconhece do seu passado. Ele não se lembra da carreira de repórter ou de quando era crítico musical.

Em uma reportagem no Jornal O Globo, a esposa dele contou que ele gosta de ouvir músicas e sempre escolhe uma trilha sonora diferente para os seus dias em casa.

O documentário tem o objetivo de inspirar as pessoas que lidam com parentes com demência e usam a experiência da esposa de Kubrusly para retratar o dia a dia de uma pessoa com a doença. “Diante de uma série de limitações, Bia tenta povoar o dia dele com coisas bonitas, o que já era uma característica dele, como alguém tanto ligado à cultura. No Brasil, temos uma população cada vez maior de pessoas que precisam de cuidados e, consequentemente, muita gente é jogada na função de cuidador sem nenhum preparo. Esperamos que essas pessoas se sintam iluminadas pelo filme e percebam que caminhos elas ainda podem trilhar ao lado desses entes queridos”, contou Evelyn Kuriki, que dirige o documentário junto com Caio Cavechini.

A revelação do diagnóstico de Mauricio Kubrusly para os telespectadores

O diagnóstico de Mauricio Kubrusly e o motivo do sumiço dele da TV foram revelados publicamente em agosto de 2023, quando ele apareceu em uma reportagem do Fantástico, da Globo. O programa Fantástico surpreendeu os telespectadores ao revelar por onde anda o repórter Maurício Kubrusly, que é muito lembrado pelo seu quadro icônico Me Leva, Brasil, do Fantástico, nos anos 2000. A edição contou que o jornalista está afastado da TV por causa de sua saúde.

Ele perdeu a memória após ser diagnosticado com Demência Fronto Temporal (DFT) e vive com a esposa, Beatriz Goulart, no sul da Bahia. Ele está fora do ar desde 2017 e deixou a Globo em 2019, após 34 anos de trabalho na emissora.

A revelação sobre a saúde dele foi feita durante o quadro que relembra os 50 anos do Fantástico. Após falarem sobre o quadro Me Leva, Brasil, a atração exibiu imagens recentes de Kubrusly andando em uma praia e escreveu a mensagem sobre como anda a vida dele.

“Maurício Kubrusly hoje vive no sul da Bahia com a esposa, Beatriz Goulart, e com Shiva, o simpático cachorro que o acompanha na praia. Deixou sua São Paulo do coração para mergulhar na natureza depois que foi diagnosticado com Demência Fronto Temporal (DFT). A memória se foi, mas, como ele sempre diz, permanece sua enorme paixão pela vida e pela gente brasileira”, escreveram.