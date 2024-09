Estrela da Casa: Saiba qual será o futuro do reality show após fim da temporada

Após rumores de que esta seria a primeira e última temporada do 'Estrela da Casa', saiba qual foi a decisão da Globo sobre futuro do reality show

Estreando em agosto deste ano, o novo reality show da TV Globo, Estrela da Casa, tem sido foco dos assuntos nas últimas semanas. Isso porque circularam rumores de que a atração seria cancelada pela TV Globo após o fim da primeira temporada, em outubro. Saiba qual foi a real decisão da emissora.

De acordo com informações do site Notícias da TV, o diretor dos Estúdios Globo, Amauri Soares, confirmou a segunda temporada de Estrela da Casa, em 2025. Mesmo não alcançando um sucesso de audiência e repercussão, o reality tem mantido a liderança nos relatórios da Kantar Ibope.

Na última segunda-feira, 2, registrou uma média de 13,6 pontos, evidenciando uma queda de audiência. Há quem acredite que essa baixa está impactando negativamente outros programas, como o Tela Quente, que teve seu pior ibope do ano, marcando 8,6 pontos. Já em sua estreia, a atração musical alcançou 16,6 pontos, e na segunda semana, 14,8 pontos.

A Globo, no entanto, acredita que outros fatores estão em jogo e mantém sua confiança no futuro do reality show. Um dos principais argumentos é que o formato foi desenvolvido internamente pela emissora e será aprimorado tanto nesta quanto nas próximas temporadas.

Sem custar royalties, Estrela da Casa ainda é um sucesso comercial. Todas as cotas de patrocínio foram vendidas antes da estreia. Além disso, a apresentadora Ana Clara tem sido centro dos elogios da direção da Globo.

Valor do prêmio do reality show Estrela da Casa

O Estrela da Casa é o novo reality show da TV Globo e conta com a participação de 14 pessoas em busca do prêmio final. A atração começou no dia 13 de agosto, e vai entregar um prêmio recheado para quem vencer a disputa.

O prêmio do Estrela da Casa é no valor de R$ 500 mil e também conta com um contrato com a Universal Music para o lançamento da carreira e turnê pelo Brasil.

A cada semana, os participantes lançam novas músicas nas plataformas digitais para conquistarem a fama no Brasil. Além disso, eles disputam provas para sobrevivência no reality show e fugirem da eliminação.

