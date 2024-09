Gizelly Bicalho declara torcida em A Fazenda: 'Meme ambulante'

Reação de ex-BBB Gizelly Bicalho ao reconhecer participante de A Fazenda chamou atenção da web e irritou outros peões confinados

A nova temporada de A Fazenda começou na última segunda-feira, 16, e os acontecimentos do reality já têm se tornado tema da web. Gizelly Bicalho (32), ex-BBB 20, que está no paiol e luta por uma vaga entre os peões, voltou a ser assunto entre os internautas por sua reação ao reconhecer Raquel Brito (23), irmã do campeão do último BBB, Davi Brito (22). A advogada acabou revelando torcida ao afirmar que é fã da influencer e destacar que a moça é um "meme ambulante".

Além de viralizar entre os fãs do programa, a atitude de Gizelly irritou Cauê Fantin (26), que também está no paiol na busca por entrar de vez no programa. Nesta terça-feira, 17, a edição do programa exibiu na íntegra o momento de raiva de Fantin.

Assim que viu a irmã do campeão do BBB, Gizelly começou a comemorar: "Meu Deus! A Dra. Raquel Brito está! A Raquel! Era o meu sonho conhecer ela, é um meme ambulante", disse, chamando a moça pelo nome que circula na internet como brincadeira.

Alguns minutos depois, quando o grupo estava conversando sobre outro assunto, Cauê interrompeu a história que estava sendo contada por Albert Bressan para os participantes e disparou sua insatisfação sobre a atitude da advogada:

"Com todo respeito, não é nada contra sua pessoa, mas estou passando mal neste momento. Não sei se vocês tão achando isso normal. Com todo respeito, Gizelly, te achei maravilhosa, incrível, mas agora estou começando a entender a loucura que é. Você precisava dar esse show pra poder chamar atenção da irmã do Davi. É sério? Tô entendendo agora que as pessoas fazem qualquer coisa por atenção!", desabafou.

Na web, a animação de Gizelly dividiu opiniões. Enquanto alguns internautas se identificaram com ela e escreveram comentários como "A Gizelly é muito verdadeira!! Quando ela gosta de alguém, gosta de verdade!", outros apontaram exagero por parte da ex-sister. "Forçou até dizer chega", escreveu uma e "No BBB ela não parecia ser tão forçada assim não, deve tá passando fome a coitada", disse outro.

A fala de Cauê também não repercutiu muito bem. "Do nada, o cara surtou gente", avaliou. "Que show foi esse em caue fantin ? Kkkk falou nada com nada", disparou uma usuária do Bluesky.