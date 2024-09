Cesar Filho descarta aposentadoria e vibra com fase atual: 'Ainda tenho lenha pra queimar'

Em entrevista à CARAS Brasil, Cesar Filho fala sobre retorno ao SBT e reflete sobre carreira após completar 64 anos nesta última terça-feira, 17

A boa fase profissional tem sido um dos principais orgulhos de Cesar Filho (64) desde que retornou ao SBT no início deste ano. No comando do SBT Brasil, atração que tem conquistado bons números para a emissora nos últimos meses, o comunicador garante que tem sido tomado pelo sentimento de felicidade. Em entrevista à CARAS Brasil, o jornalista abriu o coração sobre detalhes da intimidade com a família e confessa que já chegou a pensar em aposentadoria, mas acredita que ainda não é o momento.

"Eu estou muito feliz nessa nova fase da minha vida, no SBT, no SBT Brasil, com as pessoas que eu tanto amo. E agora tive a oportunidade de voltar pra honrar o Sílvio tudo o que ele fez por mim, pela gratidão que eu tenho por ele, por ter me resgatado e por ter me dado tantas oportunidades em vários programas ao longo do meu tempo de SBT", diz ele, que completa: 'Vou todos os dias para lá com muita alegria'.

Empolgado com o novo momento da carreira, Cesar garante que a aposentadoria não é algo que tem passado por sua cabeça. "Quando eu comecei minha carreira, eu pensava assim: 'Quando eu estiver uns 50 anos, eu paro'. E aí quando estava com 50, eu falei: 'não, acho melhor deixar pro 60, né?'. Agora que eu estou com 60, acho melhor deixar pro 70, talvez", se diverte.

"Eu penso, mas não penso, sabe? Eu quero muito poder viajar bastante com a minha mulher e tudo, mas eu acho que ainda tenho uma caminhada ainda, alguns anos mais pra depois poder pensar em aposentar, pra depois poder pensar em realmente parar e poder ficar viajando. Vamos ver, o tempo é que vai dizer, eu não gosto muito de fazer planos assim, mas eu acho que eu ainda tenho alguns anos de lenha pra queimar".

Mas as celebrações de César não estão apenas no lado profissional, mas também pela família que construiu. Nesta terça-feira, 17, ele completou 64 anos repleto de homenagens dos filhos e esposa. "A gente teve um dia todo de comemorações e de surpresas. Eles gostam muito de fazer isso. Eu não ligo muito pra festa, não, mas eles gostam de fazer, de demonstrar alegria. E eu tô muito feliz. O dia foi muito especial para mim", declara.