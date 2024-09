Advogado das filhas de Gugu Liberato fala sobre homem que diz ser filho do apresentador

Advogado das gêmeas Sofia e Marina Liberato se pronuncia sobre o pedido de um homem para fazer teste de DNA ao cogitar ser filho de Gugu Liberato

A divisão da herança do apresentador Gugu Liberato ainda espera mais um esclarecimento para ser finalizada. Nesta quarta-feira, 18, o advogado Nelson Wilians, que representa as gêmeas Sofia e Marina Liberato, herdeiras do falecido comunicador, comentou sobre o processo que está em andamento sobre um pedido de reconhecimento de paternidade.

Em entrevista no programa Melhor da Tarde, de Cátia Fonseca, na Band, o advogado falou sobre a espera pelo exame de DNA de Ricardo Rocha, que entrou na justiça dizendo que seria filho de Gugu. “Temos esse fato aí, acredito que muito em breve nós teremos o desfecho”, disse ele.

Então, o advogado ainda comentou sobre como ficará a divisão da herança caso o exame de DNA tenha resultado positivo - lembrando que Gugu deixou um testamento para que sua herança fosse dividida entre os três filhos e os sobrinhos. "Juridicamente, cairá o testamento se ele for filho, porque o Gugu não tinha conhecimento disso, ou seja, ele fez um testamento sem conhecimento que ele tinha um herdeiro necessário e nesse caso a lei é muito clara o testamento cairá. Uma vez caindo, ficaram apenas os herdeiros necessários, no caso apenas os filhos, acredito eu que em tese os sobrinhos, teoricamente, seriam os mais prejudicados", disse ele.

Mãe de Gugu Liberato completa 95 anos

Mãe do apresentador Gugu Liberato, a senhora Maria do Céu acaba de completar 95 anos de idade. Para celebrar a data, os netos dela, João Augusto, Marina e Sofia Liberato, fizeram homenagens para a avó nas redes sociais.

Em posts no Instagram, os jovens compartilharam fotos encantadoras de momentos de carinho com a avó e falaram sobre a importância dela em suas vidas.

Marina escreveu: "Hoje é o aniversário da minha querida vovózinha, que está completando 95 anos de vida! Ela é uma pessoa incrível, com um coração enorme e uma mente brilhante. Amo passar o tempo ouvindo suas histórias de infância e as memórias que compartilha sobre meu pai. Vovó, eu te amo muito. Que Deus te abençoe imensamente!".

Sofia comentou: "Hoje nossa querida vovó está completando 95 anos! Ela é uma mulher de sabedoria infinita e um coração generoso, capaz de abraçar toda a família. Adoro passar tempo ao seu lado, ouvindo atentamente cada detalhe das histórias de sua vida e as lembranças da infância do meu amado pai. Vovó, te amo imensamente! Que Deus te abençoe sempre".

Por sua vez, João escreveu: "Vovó tá linda, firme e forte como sempre".