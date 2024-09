A atriz Nanda Costa encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um vídeo encantador com as filhas gêmeas, Kim e Tiê

Nanda Costa encantou os seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 18, ao compartilhar um momento fofo ao lado das filhas gêmeas, Kim e Tiê, de dois anos, frutos de seu relacionamento com Lan Lanh.

Em seu perfil no Instagram, a atriz postou um vídeo em que aparece brincando no chão ao lado das meninas. Enquanto elas montam casinhas com alguns blocos, as três conversam sobre diversos assuntos. Ao dividir o momento, a famosa se derreteu.

"Muito orgulho do que estamos construindo", escreveu Nanda na legenda, marcando Lan. O vídeo encantou os internautas. "São muito inteligente essas princesas", disse uma seguidora. "Eu não aguento elas", confessou outra. "É muita lindeza junta! Amo", falou uma fã. "Lindas demais", comentou mais uma.

Recentemente, Nanda caiu no choro ao deixar Kim e Tiê na escolinha. Ao se despedir das herdeiras, as meninas soltaram um 'te amo', e ela não conseguiu segurar a emoção. "A maternidade é uma coisa muito... eu não sei. Eu queria dividir isso, porque eu vim deixar minhas filhas na escola, como faço todo dia. Na hora que eu deixei elas e fui dar beijo de tchau, elas me avisaram 'vai fechar o portão, mamãe', para não ter que dar a volta. E eu estava indo [embora], e elas 'mamãe, mamãe, começaram a me chamar, quando eu virei, elas falaram assim: 'Te amo'. Só isso mesmo. Fiquei muito emocionada com isso", contou no vídeo.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nanda Costa (@nandacosta)

Nanda Costa fala sobre fim do contrato com a Globo

A atriz Nanda Costa deixou de fazer parte do time de contratados da Globo após 15 anos. O jornal O Globo noticiou que o contrato dela chegou ao fim. Com isso, a artista passa a trabalhar por obra aberta, o que significa que assume vínculo apenas durante projetos determinados e pode negociar com outras plataformas.

"Foi um relacionamento de 15 anos de muito sucesso e muita história. Eu amadureci muito nesse tempo, aprendi demais, fiz grandes amigos. O entretenimento mudou muito, e isso era algo que eu já esperava e para o qual já fui me organizando", disse a artista em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo. Saiba mais!