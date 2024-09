Katy Perry no Estrela da Casa é cartada para fazer lembrar que o reality ainda vive

A cantora norte-americana Katy Perry apareceu de surpresa no Estrela da Casa, nesta quarta-feira, 18, movimentando o reality que amarga baixa audiência desde a estreia

Olha ela! Katy Perry chegou de surpresa no Estrela da Casa, no início da tarde desta quarta-feira, 18, surpreendendo os participantes do programa comandado pela talentosa e divertida Ana Clara. A cantora norte-americana desembarcou no Brasil para se apresentar no Rock in Rio na sexta-feira, 20. Mas antes de iniciar os ensaios para o show - tenho certeza que será um showzão -, a estrela deu uma passadinha nos Estúdios Globo e quase matou do coração os confinados do reality musical. Infelizmente, alguns deixaram a artista internacional um pouco constrangida, mas falarei disso já já.

O Estrela da Casa ainda vive, querido leitor! Foi bastante peculiar e empolgante assistir a KATY PERRY desfilando pelo gramado – o mesmo metro quadrado que acolhe as aventuras do Big Brother Brasil. Ela surgiu triunfante após Gael Vicci apertar o botão de um totem no jardim. Uma cortina se abriu e lá estava a cantora pop, com aqueles enormes olhos azuis. Parecia uma alucinação, confesso. A estrela se aproximou, aparentemente um pouco tímida, e perguntou o nome de cada um deles. Que fofa!

Em seguida, todos se encaminharam para o estúdio musical. Dentro do espaço, MC Mayarah perguntou se Katy sabia dançar funk. Ela negou, mas disse que estava pronta para aprender (Fofa, parte 2). A carioca, então, mostrou todo o seu rebolado para a norte-americana.

Agora, conto a parte desse encontro que me deixou um pouco constrangida. Katy pediu para que os confinados dissessem o quanto estavam felizes, em uma escala de um a dez. Matheus Torres respondeu dizendo que não acordou bem e que não estava tão contente assim, mesmo com a presença dela. (Como assim, meu amigo?) Senti que ela ficou sem graça. Quem não ficaria, não é mesmo?

E não parou por aí. A cantora pop, mega aguardada no Rock in Rio, perguntou aos participantes se eles conheciam alguma música dela, e eles não souberam responder. Unna X até que arranhou uma canção, mas não sabia a letra. Nicole Louise, então, puxou um trecho do refrão de Teenage Dream – para o nosso alívio.

Na breve passagem pelo reality, a estrela deu conselhos, falou sobre fé e espiritualidade e até deixou de presente uma música de seu novo álbum, intitulado 143. Na sexta-feira, os participantes vão acordar ao som de Gorgeous. Bacana, né?

Aos curiosos de plantão: Katy Perry não recebeu cachê porque sua participação no programa foi uma negociação facilitada por sua gravadora, a Universal Music, que tem contrato com a Globo para cuidar da carreira do vencedor da atração.

A ideia da presença da voz de Firework no reality partiu de Boninho, que deixará a emissora no fim do ano. Essa foi uma de suas últimas ações como diretor - e pode ser que tenha sido a última e a mais acertada de todas até agora. A passagem de Katy no Estrela da Casa pode, finalmente, tirar o programa da pífia audiência que vem registrando desde a sua estreia.

Desde cedo, a internet só fala disso; o que aquece ainda mais o programa. Estão pipocando vários trechos na web da visitinha da estrela – que pela primeira vez pisa em um reality brasileiro. E isso, obviamente, acaba ajudando a aguçar ainda mais a curiosidade do público. Provavelmente, logo mais, muita gente estará de frente à TV para assistir, na íntegra, o que rolou neste momento, que fará parte da história da televisão.