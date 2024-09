Luciano Huck relembra encontro com Will Smith há 10 anos e posta nova selfie

Will Smith está no Rio de Janeiro para se apresentar no Rock in Rio na próxima quinta-feira, 19 e já encontrou diversas celebridades brasileiras

Selfie de milhões! Nesta quarta-feira, 18, Luciano Huck agitou as redes sociais ao compartilhar uma foto com Will Smith no story de seu Instagram. Na foto o apresentador brasileiro colocou lado a lado a nova selfie com o astro de Hollywood e uma foto de 10 anos atrás.

“Querido Will Smith, foi um prazer vê-lo novamente exatamente 10 anos depois. O tempo também tem sido bom para nós”, escreveu o marido da Angélica.

Foto: Reprodução / Instagram

Vale lembrar que o astro de Hollywood, além de ator, também é cantor e rapper e vai se apresentar no Rock in Rio nesta quinta-feira, 19, e fez sua passagem de som na Cidade do Rock nesta quarta, 18, animando os funcionários que estavam por lá.

Na passagem Will performou faixas como a icônica trilha de "Bad Boys" e ainda incorporou um instrumental tipicamente brasileiro em sua apresentação homenageando Sergio Mendes, que faleceu há poucos dias. O grupo brasileiro Coral Cariocanto também é uma surpresa preparada para o show.

Grávida, Iza celebra encontro com o ator Will Smith

A cantora Izatambém viveu um momento especial com o Will Smith na noite de terça-feira, 17. Os dois se encontraram em um jantar em um restaurante no Rio de Janeiro com a presença de outras personalidades e famosos, como Xamã e Maju Coutinho.

Nas redes sociais, a artista comemorou a encontro com o astro internacional ao compartilhar uma foto deles abraçados e ainda deixou em evidência a sua barriga de grávida. “Agora isso é uma história… Que honra conhecer você”, disse ela na legenda.

