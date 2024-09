Cacau Protásio anuncia o fim do casamento: ‘Não foi de forma repentina’

Poucos meses depois de pedir para o Papa Francisco abençoar as alianças, Cacau Protásio revela que se separou de Janderson Pires

A atriz Cacau Protásio anunciou o fim do casamento de 12 anos com Janderson Pires. Em um post nas redes sociais nesta quarta-feira, 18, ela falou sobre a separação depois de tanto tempo de relacionamento.

Em um texto sincero, ela contou que a separação não foi decidida de forma repentina. Isso porque os dois já estavam há algum tempo tentando reacender o amor que sentiam um pelo outro quando se conheceram. Agora, eles chegaram à conclusão de que o melhor é se separar.

"Como tudo na vida tem um início, um meio a e as vezes um fim. E nós chegamos no nosso ponto final, Após 12 anos de uma união cheia de amor, companheirismo e tantas histórias, eu e Janderson decidimos encerrar nosso casamento. Essa decisão, como vocês podem imaginar, não foi tomada de forma repentina. Há algum tempo, percebemos que aquele brilho especial do nosso relacionamento havia começado a se apagar. Ainda assim, nos acreditamos, com todas as nossas forças, que valia a pena lutar. Fizemos questão de estar um ao lado do outro, em cada passo, tanto nos momentos profissionais quanto nos pessoais, tentando, com todo o nosso amor, reacender a chama que nos uniu por tantos anos. Cada instante foi uma tentativa sincera de resgatar o que tínhamos de mais bonito", disse ela.

E completou: "Porém, mesmo com todo o nosso esforço e dedicação, chegou o momento doloroso de aceitar que nossos caminhos, agora, precisam seguir em direções diferentes. Nossa separação foi decidida com muito amor, respeito e cuidado, porque, acima de tudo, queremos honrar a história que construímos juntos. O amor entre nós mudou, mas ele ainda existe, agora transformado em uma amizade profunda, aquela que nos uniu no início e que queremos preservar até o fim. Agradeço, de coração, todo o carinho e apoio que vocês sempre nos deram. Vocês foram parte dessa história, e é por isso que peço que compreendam e respeitem este momento tão difícil para nós. Apesar da dor, acreditamos que isso faz parte da jornada de cada um, um passo necessário para nosso crescimento e evolução. Com todo o nosso amor carinho, Cacau Protásio e Janderson Pires".

Vale lembrar que Cacau Protásio e Janderson Pires receberam uma benção especial do Papa Francisco em Julho deste ano. Os dois foram até o Vaticano e entregaram as alianças de casamento para que o sacerdote pudesse abençoar.