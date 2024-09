Virginia Fonseca esclarece seus planos para voltar a gravar no SBT: ‘Quando tiver’

Pronta para o retorno? Uma semana após o nascimento de José Leonardo, Virginia Fonseca revela se pretende voltar a gravar no SBT

Há pouco mais de uma semana do nascimento de seu terceiro filho com Zé Felipe, José Leonardo, Virginia Fonseca está se preparando para retornar ao trabalho no SBT. Nesta quarta-feira, 18, a apresentadora revelou que já teve uma reunião com o diretor do programa e compartilhou detalhes sobre seus planos para retomar as gravações.

Para quem não acompanhou, Virginia ganhou seu próprio programa na emissora de Silvio Santos, o ‘Sabadou com Virginia’. No entanto, as gravações começaram enquanto ela já estava grávida de seu terceiro filho. Por isso, a equipe trabalhou em ritmo intenso para deixar todos os episódios prontos para que ela pudesse aproveitar sua licença maternidade.

Agora que José Leonardo chegou ao mundo, Virginia revelou que pretende retomar as gravações em breve e contou que está com saudades dos bastidores. Embora não tenha divulgado uma data específica para voltar ao estúdio, ela garantiu que está pensando em várias novidades para o programa, que é exibido semanalmente.

“Estava em ligação com o João, o diretor do ‘Sabadou’. Muitas coisas estão por vir, muitas novidades vindo aí! Eu tô com tanta saudade da galera, tô com tanta saudade de gravar, tanta saudade! Mas enfim vamos voltar quando tiver que voltar! Tô ansiosa”, a influenciadora digital compartilhou sua animação para retornar ao trabalho em um vídeo.

Virginia revela planos para voltar a trabalhar após chegada de José Leonardo - Reprodução/Instagram

Na legenda, Virginia também reforçou que está ansiosa para retomar as gravações e poder finalmente brindar com os convidados em alguns quadros, já que, durante a gravidez, ela não pôde consumir bebidas alcoólicas. Vale destacar que a atração já recebeu famosos como Zé Felipe, Leonardo, Poliana, João Guilherme, Zezé di Camargo, Belo e Pabllo Vittar.

Virginia fala sobre conciliar sua carreira com a maternidade:

Vale mencionar também que, em entrevista à Revista CARAS, Virginia Fonseca falou sobre o desafio de conciliar sua carreira com a maternidade: “Claro que sei da complexidade da minha agenda e, justamente por isso, quando tenho tempo livre, fico grudada nelas, eu gosto de acompanhar as atividades, levar na escola, ver e viver toda a evolução”, disse.

“Com o José Leonardo, não será diferente. Tudo que eu faço agora é para o futuro dos meus filhos e da minha família ser simplesmente maravilhoso”, completou a influenciadora digital, que é mãe do recém-nascido e de duas meninas mais velhas, Maria Alice, de três aninhos, e Maria Flor, que tem apenas um, frutos do casamento com Zé Felipe.