Estrela da Casa: Globo aposta em cantores semi-famosos para novo reality; saiba quem

Três dos participantes do Estrela da Casa já são conhecidos do universo artístico e já possuem até fã-clube nas redes sociais

A primeira temporada do programa Estrela da Casa, da TV Globo, tem estreia marcada para a próxima semana e promete trazer grandes batalhas com seus 14 participantes, que possuem uma certa fama dentro do universo artístico brasileiro. Alguns deles, inclusive, já possuem fã-clube, milhares de seguidores e passagem pela própria emissora.

Se trata de Nick Cruz, Nicole Louise e Muse Maya, os três participantes do reality já são conhecidos dentro do meio artístico por seus trabalhos enquanto cantores e influenciadores. Nas redes sociais, seus nomes viraram destaque e já conta com torcida para que façam sucesso.

Anunciado como pedreiro, o cantor Nick Cruz é conhecido por seu trabalho na música, mas também por compartilhar detalhes de sua rotina como homem trans. Ele já possui alguns lançamentos nas plataformas de música e até parceria com a cantora Urias, melhor amiga de Pabllo Vittar.

Nicole Louise, por exemplo, possui quase 4 milhões de seguidores apenas no Instagram, onde compartilha vídeos de humor, dancinhas e, claro, registros soltando a voz e tocando instrumentos musicais.

No ano de 2022, ela ganhou destaque na mídia após denunciar um caso de assédio envolvendo o comediante Tirulipa durante a Farofa da Gkay. “Me senti invadida, isso é assédio. Ele não fez assédio só comigo, é uma falta de noção do caramba. Acabei de ser informada que ele foi expulso da Farofa… mas eu estou indignada. Porque era fã desse cara”, desabafou ela, na época.

Já a cantora Maya também tem experiência como atriz. Ela foi uma das protagonistas da série A Vida pela Frente, idealizada por Leandra Leal para o Globoplay. Na produção, ela interpreta a jovem Marina, que sofre com dilemas envolvendo a adolescência.

Vale destacar que outras duas participantes do Estrela da Casa também já estiveram no reality Canta Comigo, apresentado por Rodrigo Faro, na Record. São MC Mayara e Heloísa Araújo, indígena da tribo Kariri-Xocó. Além disso, o cantor Califfa também é conhecido por ter uma colaboração com os rappers Xamã e L7nnon.

