Estrela da Casa: Conheça os diferenciais do novo reality show da TV Globo

Com estreia em agosto, Ana Clara comentou os diferenciais de novo reality show, 'Estrela da Casa': "As pessoas não estão acostumadas"

Ele está chegando! O novo reality show da TV Globo, 'Estrela da Casa', estreia no dia 13 de agosto e promete entregar novidades em sua dinâmica. Em entrevista ao Gshow, Ana Clara, Maiana Timoner e Rodrigo Dourado comentaram sobre os diferenciais da atração que une a música ao reality show.

Para a apresentadora do programa, um dos maiores segredos é mostrar futuros artistas famosos construindo sua carreira sob o olhar do público. “A música, a convivência e o jogo se entrelaçam todos os dias. As pessoas não estão acostumadas a ver os artistas que elas gostam acordando, escovando os dentes, se preparando para um show.”, pontuou Ana Clara.

E entre as novidades, uma diferença importante que o reality entregará é que os artistas cantarão o mesmo ritmo do início ao fim do jogo, algo novo para o público que tem o costume de assistir realities de música.

“Quando a gente fala da comparação do Estrela com outros realities ela nem cabe. A gente teve em outros programas pessoas que a cada semana cantavam um estilo musical. Não, no Estrela eles vão entrar defendendo o estilo que eles acreditam que trabalham melhor.”, revelou a ex-BBB.

Já o diretor artístico do programa, Rodrigo Dourado, acredita que é a mistura entre música e reality show que granhará os brasileiros. “A ideia principal é reunir duas paixões dos brasileiros: a música e o reality de confinamento. Não é uma escola de música. Está mais para uma grande arena, onde os participantes vão ser testados de diversas formas”, afirmou.

E como toda competição, existem alguns fatores importantes que farão um artista seguir adiante no jogo. “Não basta ter uma boa voz. É preciso ter uma personalidade cativante que seja capaz de mobilizar pessoas. E isso foi muito importante para a gente compor uma mistura atrativa para quem assiste. Essa diversidade é que dá alma para um reality de convivência. Junto com o time de produtores musicais, o nosso primeiro foco foi procurar o novo artista", ressaltou a produtora Maiana Timoner.

“São pessoas que não são famosas mas que amam cantar e tem esse dom acima de tudo e o sonho de se tornar conhecidos”, completou.

Qual é o valor do prêmio de 'Estrela da Casa'?

O prêmio para o primeiro lugar será o valor de R$ 500 mil, além de um contrato assinado com a Universal Music, com direito a gerenciamento de carreira, lançamento de um álbum completo e turnê pelo Brasil.

Assim como o Big Brother Brasil, o novo reality também terá transmissão 24 horas por meio do Globoplay. "Vai ser um reality raiz de convivência, música e cheio de novidade", disse Ana Clara.