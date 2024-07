Saiba o que esperar de Estrela da Casa, reality apresentado por Ana Clara

Estrela da Casa, novo reality show da Rede Globo apresentado por Ana Clara Lima, já tem data de estreia. Saiba o que esperar do programa!

O reality show Estrela da Casa, apresentado por Ana Clara Lima na Rede Globo, já tem data de estreia. O programa estreia no dia 13 de agosto. Sendo assim, o novo reality dirigido por Boninho tem tudo para bater de frente com A Fazenda, que estreia na Record pouco tempo depois.

No último domingo, 14, a primeira chamada do reality show foi exibida e já anunciou novidades. "É formato inédito, é de domingo a domingo, é reality show mais do que nunca”, revelou Ana Clara.

De acordo com a ruiva, o Estrela da Casa mistura confinamento com música. Serão 14 participantes confinados e a cada semana eles lançarão uma música nova, que estará disponível nas plataformas digitais. Os competidores que tiverem mais streaming ganharão um benefício exclusivo na disputa.

Prêmio

O prêmio para o primeiro lugar será o valor de R$ 500 mil, além de um contrato assinado com a Universal Music, com direito a gerenciamento de carreira, lançamento de um álbum completo e turnê pelo Brasil.

Assim como o Big Brother Brasil, o novo reality também terá transmissão 24 horas por meio do Globoplay. "Vai ser um reality raiz de convivência, música e cheio de novidade", disse a apresentadora.

Em participação no programa Caldeirão Com Mion, a famosa comentou sobre o novo momento da sua carreira. "Estou muito animada! Acho que vai ser um programa que vai seduzir todo mundo, porque música é uma coisa que as pessoas amam acompanhar. A gente vai ter isso no nosso programa e, também, o fator reality”, afirmou.

A Fazenda, reality show apresentador por Adriane Galisteu na Record, ainda não teve o elenco divulgado. Porém, segundo o colunista Leo Dias, a direção do programa cogita a participação de Flor Fernandez, de 59 anos. Ela brilha na TV desde a década de 1980, quando esteve no Programa do Bozo e fez sucesso no Show de Calouros. Nos últimos tempos, ela integrou o elenco do Jogo dos Pontinhos, do Fofocalizando e também do Programa do Ratinho.