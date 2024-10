Esposa fala sobre estado de saúde de Gonçalo Roque: 'Logo vai estar bem'

Janilda Nogueira falou sobre o estado de saúde do diretor de auditório do SBT, Gonçalo Roque, que está internado na UTI do Hospital São Luiz, em SP

O diretor de auditório do SBT Gonçalo Roque, que é ex-assistente deSilvio Santos, está internado na UTI do Hospital São Luiz, em São Paulo. Nos últimos dias, ao apresentar uma piora em seu estado de saúde, ele fo levado ao local pela esposa, Janilda Nogueira. E nesta quinta-feira, 24, a mulher contou como está o artista e disse que a idade foi um fator decisivo para que ele fosse transferido para a Unidade de Terapia Intensiva.

"Ele deu uma entrada muito debilitado, desnutrido. Em casa ele não estava mais querendo comer, se alimentar. Não estava dando conta de engolir os medicamentos", contou ela em conversa com o portal Splash.

O assistente de palco está internado há quatro semanas. Felizmente, segundo Janilda, seu estado de saúde tem apresentado uma evolução positiva. "Hoje já está aqui, com quatro semanas que ele está lá [internado]. Já está bem nutrido. O caso dele está bem, os diagnósticos, os exames que estão fazendo, está tudo bem."

E completou: "Ele teve uma inflamação na urina, mas já está controlada, já está tomando os antibióticos. E, se Deus quiser, logo, logo ele vai estar bem. Ele vai estar com a gente. Tenho fé".

Roque descobriu tumor em maio

Em maio deste ano, ele descobriu um tumor benigno no cérebro depois de protagonizar um desmaio enquanto almoçava com a família e ficou cerca de uma semana internado . Na época, Janilda deu detalhes do ocorrido.

"A gente comeu, e no momento da sobremesa, eu achei ele meio estranho. Eu falei: 'O que você tem?'. Ele disse: 'Não, não estou sentindo nada'. Na hora que eu virei, meu filho gritou: 'O pai está passando mal'", recordou a mulher.

"Ele ficou lá cinco dias [internado], fez os exames. No Raio-X deu um sangramento no crânio, deu um tumor no cérebro. Com os medicamentos, se Deus quiser, não vai precisar operar. Não foi um AVC", continuou Janilda.

