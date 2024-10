Esposa de Malvino Salvador revela de qual atriz sente ciúmes

Esposa de Malvino Salvador, Kyra Gracie confessa que tem uma atriz de quem sente ciúmes quando faz par romântico com seu marido

Esposa do ator Malvino Salvador, Kyra Gracie confessou que sente ciúmes das atrizes que fazem par romântico com seu marido nas novelas. Durante participação no programa Sabadou com Virginia, do SBT, ela foi questionada sobre qual é a atriz de quem sente mais ciúmes e ela entregou um nome.

Kyra disse que sempre sente ciúmes de Malvino, mas que ficou com mais ciúmes de Cleo, que atuou com o ator em Haja Coração, de 2016. "Eu tenho ciúmes de todas, eu não gosto, meu coração acelera, mas a que eu mais tive ciúmes, inclusive, hoje ela é nossa amiga. Ela é maravilhosa, e quando ela tava fazendo par romântico com Malvino, eu desligava a TV, é a Cleo", disse ela.

Leia a notícia na íntegra aqui.

Vale lembrar que Malvino e Kyra estão casados há cerca de 10 anos e tiveram três filhos: Ayra, de 9 anos, Kyara, de 7, e Rayan, de 3. Além disso, ele tem uma filha mais velha, Sofia, de 15 anos.

Filhos de Malvino Salvador roubam a cena em fotos em família

Recentemente, Malvino Salvador encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques ao lado da sua família.

Em seu perfil oficial no Instagram, o ator posou ao lado da esposa, Kyra Gracie, e dos três filhos do casal, Ayra, Kyara e o caçula Rayan. Além disso, a filha mais velha do artista, Sofia, fruto do seu relacionamento anterior com a funcionária pública Ana Ceolin, também fez parte dos registros.

Para os cliques, todos surgiram combinando os looks: uma camiseta branca e calça jeans, e as crianças roubaram a cena ao surgirem sorridentes e fazendo várias poses. Já na legenda, Malvino falou sobre a união deles; confira mais detalhes!