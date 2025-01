Erick Jacquin passa mal durante gravação em cozinha de restaurante

Erick Jacquin volta a gravar o programa Pesadelo na Cozinha e conta que vomitou ao ver algo nojento em um dos restaurantes

O chef Erick Jacquin voltou a gravar o programa Pesadelo na Cozinha, da Max e Band, e surpreendeu ao contar que passou mal ao visitar um dos restaurantes da atração. No programa, ele ajuda os donos de restaurantes a arrumarem o local que está com grandes dificuldades, mas encontra coisas nojentas nas cozinhas dos locais.

Tanto que ele contou que vomitou ao ver um alimento estragado em uma das cozinhas. “Nessa semana eu vomitei [durante as gravações]. Tinha fígado podre no restaurante”, disse ele, segundo o colunista Gabriel Perline, do site Contigo!.

E completou: "Tem coisa que, realmente, não da para acreditar. Papelada, deixa papel nas coisas, usa uma coisa e depois usa ela de novo. São coisas horríveis. Eu acho que se a gente soubesse [o que se passa nas cozinhas], muitos restaurantes a gente não entrava para comer, por isso eu disse que a maioria deles, hoje, tem cozinhas abertas para as pessoas poderem ver e dizer: 'Ah, posso comer, é limpo, as cozinhas são bonitas'. Por que a gente usa uniforme? O cozinheiro não pode usar preto, tem que usar branco, porque significa limpeza".

A nova temporada do Pesadelo na Cozinha estreia no dia 7 de fevereiro na plataforma de streaming Max e no dia 11 de fevereiro na Band.

Ana Paula Padrão falou de Erick Jacquin

A apresentadora Ana Paula Padrão participou do videocast Desculpa Alguma Coisa e fez revelações sobre sua relação com o chef Érick Jacquin nos bastidores do MasterChef Brasil, da Band.

Sendo uma comunicadora mulher, que sempre demonstra sua opinião sobre assuntos relacionados ao público feminino, a jornalista não "passou pano" para o colega de trabalho e revelou um defeito do chef.

“Eu e o Jacquin somos os palhaços do set. Aquele francês, muito machista, toma tanta cotovelada minha, tanto chute embaixo da mesa e eu acho que é por isso que a gente se dá bem. Ele é um cara muito autêntico e eu também”, falou sobre ele.

“Ele fala as porcarias dele, toma uma traulitada, quem tá perto não entende e a gente segue. A gente é muito amigo”, explicou Ana Paula Padrão sobre como lidam com as diferenças durante a convivência nos bastidores.

A comandante do MasterChef Brasil ainda refletiu sobre o machismo na mídia: “De maneira geral, as mídias sempre foram lugares onde os homens mandaram e as piadas eram as piadas que eles faziam, muito machistas. Isso melhorou de maneira geral porque a sociedade patrulha isso”.

