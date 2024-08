Empresário artístico analisa escalação de influenciadores na TV: 'Grande equívoco'

Em entrevista à CARAS Brasil, Marcus Montenegro, empresário artístico, critica etarismo nas produções audiovisuais e dá sua opinião sobre influenciadores

Um das pessoas que mais entendem de audiovisual no Brasil é Marcus Montenegro, são décadas de um trabalho dedicado à arte. Ele sempre está engajado no combate ao etarismo nas obras cinematográficas e novelas. Em entrevista à CARAS Brasil, o artista analisa atual cenário das produções e dá sua opinião sobre escalação de influenciadores na TV: "Grande equívoco".

Marcus Montenegro menciona que desde 2016, quando o streaming ainda estava caminhando no Brasil, ele já tinha percebido que os atores veteranos vinham perdendo papéis centrais nas produções das novelas. E foi um dos primeiros a criticar esse cenário.

"E eu fico muito feliz de ter sido o grande pioneiro desse movimento, que não só percebi como luto há dez anos por essa causa, que é muito importante e que está tomando uma adesão nacional e um apoio coletivo de toda categoria", declara.

Por conta de seu trabalho, Marcus percebeu que outros artistas veteranos também criticam a falta de oportunidade com eles na hora da escalação: "Antigamente você tinha, numa novela, 25 bons personagens veteranos. E hoje, quando vem cinco, dez é muito. Então a queixa é essa. Que os personagens foram perdendo as suas forças nas tramas".

GRANDE EQUÍVOCO

Com a entrada do mundo digital, está sendo cada vez mais comum a escalação de influenciadores digitais nas produções do audiovisual. Marcus Montenegro avalia que a televisão está em um momento de tentar dialogar com esse público, o que leva muitos artistas jovens serem escalados.

"Com isso, acabou se perdendo os critérios reais de escalação. Então, eu acho que se juvelizou muito em função dessa influência do mundo digital, que os executivos acharam que seria importante para a televisão, que, na minha opinião, foi o grande equívoco. Porque o público das novelas sempre foi o público mais velho", menciona.

Na visão do empresário das celebridades, o audiovisual precisa encontrar um equilíbrio entre as gerações na hora da escalação. Por outro lado, Marcus Montenegro acredita que o cenário está avançando.

"O que falta hoje em dia no elenco de qualidade é o equilíbrio entre gerações. A diversidade é muito importante, porém diversidade com o etarismo não é diversidade [...] Então temos que ter um equilíbrio nas gerações entre pessoas jovens, de meia idade e de mais idade, como sempre foram as novelas brasileiras", finaliza.

