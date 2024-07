Eliana vai dividir o palco com ex-BBB Beatriz. Saiba quando será

Em sua estreia como apresentadora em um programa na TV aberta, Eliana vai contar com uma companhia inusitada no palco

A apresentadora Eliana vai dividir o palco com a ex-BBB Beatriz Reis em sua estreia na TV aberta do Grupo Globo. De acordo com o site Notícias da TV, as duas vão trabalhar juntas no programa Vem Que Tem, que é exibido na época da Black Friday para ter anúncios comerciais.

A atração vai ao ar no dia 28 de novembro e contará com um game show enquanto as marcas são exibidas para os telespectadores. Eliana será a apresentadora da atração ao lado de outro artista, que ainda não foi anunciado.

Por sua vez, Beatriz terá a função de anunciar os produtos como fazia na época do BBB 24 e deverá usar o bordão Brasil do Brasil.

Vale lembrar que a estreia de Eliana no Grupo Globo acontecerá em agosto, quando ela assume o comando do Saia Justa, no GNT.

Eliana apareceu no SBT depois de romper o contrato

A apresentadora Eliana voltou a aparecer no domingo do SBT. Neste domingo, 21, ela reapareceu na telinha da emissora de Silvio Santos durante o programa Domingo Legal, comandado por Celso Portiolli, para uma homenagem especial. Ela gravou um vídeo com um depoimento para o humorista Tiago Barnabé, que interpreta a Narcisa na TV.

Tiago fez aniversário e ganhou homenagens no palco do Domingo Legal. Com isso, Eliana apareceu na telinha para falar do amigo. "Claro que eu não poderia faltar, estou deixando aqui todo o meu carinho e meu amor para a Narcisa e acima de tudo para o Tiago Barnabé. Um profissional exemplar, um artista, um amigo. Essa homenagem e esse carinho é mais do que merecido. Eu tenho certeza de que você vai ser bem cuidado pelo Celso e pelo Domingo Legal. Você vai brilhar aonde você quiser. Um beijo meu amigo, fica com deus, feliz aniversário, muita saúde”, disse ela.

Além disso, nas redes sociais, Eliana também postou uma montagem de fotos com Tiago e falou sobre o aniversário do amigo. "Sempre por perto e te desejando só o melhor desta vida!! Brilhe muito querido @tiagobarnabe! Deus te abençoe com muita saúde hoje e sempre. Feliz aniversário!!!!", afirmou ela.

Vale lembrar que Eliana se despediu do SBT no final de junho de 2024, depois de 15 anos de trabalho.