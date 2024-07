Eliana reaparece no SBT após ir para a Globo. Saiba como foi

Eliana surpreende ao voltar ao domingo no SBT em um vídeo especial após assinar contrato com a Globo. Saiba o que ela foi fazer na antiga emissora

A apresentadora Eliana voltou a aparecer no domingo do SBT. Neste domingo, 21, ela reapareceu na telinha da emissora de Silvio Santos durante o programa Domingo Legal, comandado por Celso Portiolli, para uma homenagem especial. Ela gravou um vídeo com um depoimento para o humorista Tiago Barnabé, que interpreta a Narcisa na TV.

Tiago fez aniversário e ganhou homenagens no palco do Domingo Legal. Com isso, Eliana apareceu na telinha para falar do amigo. "Claro que eu não poderia faltar, estou deixando aqui todo o meu carinho e meu amor para a Narcisa e acima de tudo para o Tiago Barnabé. Um profissional exemplar, um artista, um amigo. Essa homenagem e esse carinho é mais do que merecido. Eu tenho certeza de que você vai ser bem cuidado pelo Celso e pelo Domingo Legal. Você vai brilhar aonde você quiser. Um beijo meu amigo, fica com deus, feliz aniversário, muita saúde”, disse ela.

Além disso, nas redes sociais, Eliana também postou uma montagem de fotos com Tiago e falou sobre o aniversário do amigo. "Sempre por perto e te desejando só o melhor desta vida!! Brilhe muito querido @tiagobarnabe! Deus te abençoe com muita saúde hoje e sempre. Feliz aniversário!!!!", afirmou ela.

Vale lembrar que Eliana se despediu do SBT no final de junho de 2024, depois de 15 anos de trabalho. Poucos dias depois de apresentar a última edição do Programa Eliana, ela assinou contrato com a Globo e anunciou que vai comandar as próximas edições dos programas Saia Justa e The Masked Singer.

Eliana e Tiago Barnabé no programa Domingo Legal - Foto: Reprodução / SBT

Boa forma de Eliana

A apresentadora Eliana tirou alguns dias de descanso em meios aos primeiros compromissos profissionais como nova contratada da Globo. No dia 11 de julho, a estrela surgiu em uma praia enquanto relaxava em um lindo dia ensolarado.

Nas imagens, ela apareceu deitada em uma rede enquanto usava apenas biquíni no estilo fio-dental e deixou à mostra seu corpaço sarado, com direito a barriga reta e curvas impecáveis. A estrela ostentou sua beleza impecável e esbanjou sorrisos.