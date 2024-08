Durante o segundo programa da nova temporada do Saia Justa, Eliana emocionou ao falar sobre seu pai, que faleceu em março deste ano

O segundo programa da nova temporada do Saia Justa foi ao ar nesta quarta-feira, 14, e falou de assuntos como oscilação das emoções, saúde mental e a importância da família. Ao tratar deste último tópico, Eliana abordou a inversão de papeis no cuidado com os familiares e se emocionou ao falar sobre seu pai, que faleceu em março deste ano.

"Ter sido mãe do meu pai nesses dois anos foi um negócio que me impactou emocionalmente e me deu experiência também de observar o fim de uma vida muito bem vivida, porque ele foi um cara muito intenso em todas as emoções dele, tudo que ele quis fazer, mas não é fácil você sair desse papel de filha", ela desabafou.

E a apresentadora também compartilhou os dramas de ver os pais envelhecendo. "E foi muito interessante ter vivido com ele e ter cuidado dele nesses dois anos intensos, no momento mais difícil da vida dele. E hoje minha mãe com 86 anos, ela é muito querida, me dá colo quando eu preciso, mas, no fundo, minha irmã e eu trocamos de papéis: a gente é mãe da nossa mãe. Essa troca de papel custa bastante", ponderou.

Pai da apresentadora Eliana morreu aos 92 anos de idade

O pai de Eliana, o Sr. José Bezerra, faleceu aos 92 anos de idade em março deste ano. Ele sofreu um AVC aos 91 anos de idade e deu um grande susto na família com seu estado de saúde. Na época, Eliana desabafou sobre o ocorrido.

"Quase te perdemos, por conta de um AVC. Hoje comemoramos a benção de sua recuperação. Foi um verdadeiro milagre. O senhor nasceu de novo e eu sou tão grata a Deus, e aos médicos que ainda essa semana farei o meu agradecimento publico por tanta competência e carinho. Que maravilhoso te ver em casa, podermos te beijar, abraçar e dizer o qto te amamos", afirmou ela.