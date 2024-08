Eliana expõe paixão secreta após rejeitar ‘fama de certinha’ no Saia Justa: ‘Não sou’

Rotulada como "certinha", Eliana rebate críticas e promete mostrar novas facetas ao dividir intimidade no comando do ‘Saia Justa’ no GNT

Na última quarta-feira, 7, Eliana estreou na nova temporada do ‘Saia Justa’ ao lado de Tati Machado, Rita Batista e Bela Gil, no GNT. Com a nova posição no comando do programa, a apresentadora surpreendeu ao abordar sua ‘fama de certinha’ e prometeu revelar diferentes facetas de sua intimidade na atração global.

Enquanto conversava com suas novas colegas de sofá, Eliana admitiu que leva a fama de certinha, mas que não quer carregar o rótulo para o novo programa: "Sou super simétrica e sou reconhecida como 'a certinha'. Pelo amor de Deus, não sou 'certinha'. Já estou avisando e aqui teremos espaço para isso", ela prometeu mudanças.

Para reforçar seu ponto, Eliana compartilhou uma história do passado, lembrando uma paixão ‘secreta’ de adolescência. Ela revelou que, na época, era apaixonada pelo ex-integrante dos Menudos, Ray. Apesar de ter conseguido entrar em contato com o cantor, que ficou hospedado na casa de uma amiga, tudo não passou de uma paixonite.

"Isso aconteceu, é verdade. Eu era enlouquecida por eles. Fizemos uma revolução. A mãe dela colocou esse Menudo para dentro de casa. Ele ficou lá hospedado, era um apartamento muito bacana”, Eliana se divertiu ao relembrar o crush do músico na adolescência e mostrou que está disposta a compartilhar um lado que o público nunca viu.

Vale lembrar que apesar de ter feito algumas aparições na Globo desde que deixou o SBT, o ‘Saia Justa' é o primeiro projeto oficial de Eliana: “’Está sendo um exercício porque foram muito anos falando com as câmeras, sempre na posição de comunicadora, conduzindo um quadro, falando com o auditório”, ela contou em entrevista ao portal Gshow.

“Claro que existe uma condução de mediar os assuntos, mas existe uma Eliana que está aberta para se mostrar de uma forma diferente. E estou pronta para isso. Na minha condição profissional de tantos anos, podia ter me engessado nesse papel, fazer o que faço há tantos anos, mas me permiti, com a maturidade, me deixar levar”, ela refletiu.

Na última quarta-feira, 7, Eliana estreou na nova temporada do ‘Saia Justa’ ao lado de Tati Machado, Rita Batista e Bela Gil, no GNT. Nos bastidores, as apresentadoras foram surpreendidas com presentes de boas-vindas de Astrid Fontenelle, que deixou o programa no ano passado por decisão da emissora após 11 anos. Nas redes sociais, Eliana e suas colegas foram vistas lendo cartas da veterana.