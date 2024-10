Eduardo Sterblitch vive apresentador em Garota do Momento e diz se inspirar em ícones

Novo personagem, segundo Eduardo Sterblitch, traz referências de antigos ícones da TV e também de artistas contemporâneos

Eduardo Sterblitch (37) interpreta, em Garota do Momento, nova novela das 6 da Globo, Alfredo Honório, dono da emissora de TV Ondas do Mar e apresentador de seu próprio show. Por a trama ser ambientada nos anos 50, o ator foi buscar referências nos antigos ícones da TV, mas diz também trazer elementos de artistas contemporâneos.

Os comerciais da novela onde o personagem de Sterblitch aparece já renderam comparações com Silvio Santos. "O Silvio está mais fresco na nossa memória, e era um dos mais populares, mas tem inspiração em muitos, quero fazer uma homenagem a todos, fico pensando em coisas que o Faustão faria, o Gugu, Luciano, Hebe, Sabrina, fico estudando os nossos apresentadores para não ficar só no Chacrinha e no Flávio Cavalcanti", diz, durante festa de lançamento da novela na qual a CARAS Brasil esteve presente.

"É como se ele fosse o primeiro apresentador do Brasil e todo mundo se inspirou nele. É uma mistura de todos para fazer sentido essa loucura ao contrário", diz, definindo o personagem que poderá ser visto pelo público a partir de segunda, 4.

Enquanto grava Garota do Momento, o ator está em cartaz no Rio de Janeiro com a comédia musical Uma Babá Quase Perfeita. Recentemente ele estava no oposto disso, na série dramática Os Outros. "As pessoas diferenciam muito o humor do drama, e é a mesma coisa. Você pode ver um bandidos perigosos engraçados, e um Papa chato. A gente é tudo, a melhor pessoa tem seus diabos e a pior pessoa tem Deus. Todos os gêneros estão juntos. Se você sublinha as coisas perde a naturalidade, a gente está cercado de gente que é muito boa e muito má ao mesmo tempo, a gente é assim, bom e ruim o tempo inteiro, inclusive com a gente mesmo", conclui.

