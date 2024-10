Eduardo Sterblitch entrega como descobriu traição de maneira inusitada: ‘Muito mal’

Que situação! Eduardo Sterblitch surpreende ao revelar como descobriu traição de forma inusitada no ‘Papo de Segunda’, do GNT

Na última segunda-feira, 14, Eduardo Sterblitch revelou como descobriu traição de maneira inusitada durante o programa ‘Papo de Segunda’, do GNT. Hoje, muito bem casado, o ator e humorista compartilhou que já enfrentou poucas e boas no passado, incluindo a infidelidade de uma antiga namorada, que ele descobriu ‘sem querer’.

Enquanto conversava com os colegas de sofá, Russo Passapusso, João Vicente de Castro, Francisco Bosco, Eduardo lembrou que já foi traído por uma namorada e explicou como descobriu através de uma notificação no computador: “Estava dormindo na casa de uma namorada e lembro que fez um barulho no computador dela”, o apresentador iniciou.

“Eu acordei o com tudo ligadão, levantei para desligar. Realmente não fui no intuído de fuçar, não estava com nada disso na cabeça", disse o ator, que encontrou uma troca de mensagens comprometedora: “Quando olho, estava aberto um antigo programa de trocas de mensagens. E tinham muitas declarações dela com outro cara”, disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GNT (@gnt)

"Era muito amor! Eu fiquei muito mal com isso", Sterblitch declarou. Apesar de ter ficado triste por algum tempo, o ator seguiu em frente e encontrou o amor novamente com sua atual esposa, a atriz Louise D’Tuani, com quem é casado há nove anos e tem um filho, o pequeno Caetano Sterblitch, que tem apenas um aninho.

"Eu tenho voltado no tempo, tenho me visto nele, ainda é um momento muito inicial, eu sou muito observador, muito ansioso, então, eu preciso ter calma. É a minha maravilha ele. É a pessoa que eu quero do lado e que me ver", Eduardo falou sobre o pequeno na entrevista coletiva do lançamento da série Os Outros, sucesso no Globoplay.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por sterblitch (@sterblitch)

Eduardo Sterblitch adianta sobre novo personagem:

Recentemente, a CARAS Brasil marcou presença na coletiva de imprensa do lançamento dessa nova fase e conversou com Eduardo Sterblitch, um dos protagonistas. Para além desse projeto, o ator também estará no elenco da próxima novela das seis, da TV Globo, e adiantou sobre seu personagem, que deve ser "cômico e dramático".

Eduardo Sterblitch foi confirmado no elenco de Garota do Momento, novela que vai substituir No Rancho Fundo. Ele adianta que seu personagem será do núcleo de humor, mas também dramático, pois todos os papéis são assim, com enredo cheio de camadas. "Ele é um personagem de caráter, ele é 'fresh' na novela, para dar um frescor”, disse.