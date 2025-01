Diogo Nogueira conta que descobriu talento para cozinhar aos 13 anos: 'Necessidade'

Com Paolla Oliveira na pré-estreia de Diogo na Cozinha, no Rio de Janeiro, Diogo Nogueira ainda revela prato que cozinhou para a atriz no primeiro encontro

O cantor, compositor e apresentador Diogo Nogueira (43) recebeu a namorada, a atriz Paolla Oliveira (42), familiares, amigos e a imprensa na pré-estreia do programa Diogo na Cozinha. O evento aconteceu na noite da última quarta-feira, 15, em um cinema no Leblon, no Rio de Janeiro. Na atração – que vai ao ar no GNT e no Globoplay Premium na próxima segunda-feira, 20, às 21h –, o sambista abre as portas de sua casa para mostrar suas receitas preferidas de um jeito simples e prático. Em entrevista à CARAS Brasil, o artista relembra como descobriu seu talento para a cozinha. “Necessidade”, revela.

Como os pais trabalhavam muito, Diogo precisou aprender a fazer o básico na cozinha com apenas 13 anos. “Minha mãe faz pratos maravilhosos, a minha avó fazia pratos maravilhosos. Então, toda a família sabe cozinhar. Eu comecei a cozinhar com 13, 14 anos por necessidade. Não tinha funcionário para fazer comida, a gente tinha que tomar café, almoçar. Minha mãe trabalhando, meu pai viajando, então a gente tinha que se virar. Elas sabiam fazer comida, minhas irmãs. E eu sempre, curioso, estava dentro da cozinha desde pequeno. As festas lá em casa duravam três dias. Então, meu pai ia pra cozinha, minha mãe ia pra cozinha e a gente ficava observando. Você acaba aprendendo”, diz.

“Chegou nessa fase, acho que uns 13, 14 anos, por aí, eu comecei a ter que fazer minhas coisas. Fazer um ovo, um bife, um arroz, um feijão (...) Comida normal. Então, acho que foi ali que eu fui aguçando essa coisa. A gente tinha um amigo italiano que vinha da Itália, adorava fazer massa. Ele me ensinou a fazer uns molhos de massa de todos os tipos: de carne, frutos do mar. De todas as maneiras, com manteiga, sem manteiga, com molho de tomate. Então, eu ficava na cozinha com meu pai, com a família, batendo papo e aprendendo a também a cozinha. Acho que isso foi aguçando”, completa o sambista.

Taurino assumido, Diogo sempre foi apaixonado por comida. “E hoje em dia você tem um facilitador enorme, né? Que é a internet, onde você está ali e ah, quero fazer uma coisa. Você acessa a internet, pesquisa, vai lá e reproduz aquilo que estão fazendo, ou você reproduz e coloca o seu charme, o seu tempero, a sua cultura. E eu sempre fui apaixonado por comida. Sou taurino, eu gosto de comer bem, comida temperada. Então, acho que é isso tudo, juntou essas coisas”, fala.

Os fãs de Diogo descobriram os dotes culinários do sambista no período da pandemia. “A história de mostrar para as pessoas que eu gosto de cozinhar, foi exatamente no início da pandemia. Ninguém sabia o que ia acontecer, todo mundo parado, a gente, que trabalha com o público, foi o primeiro a parar, e ia começar a surgir as lives. E aí, a gente fez uma reunião online e falou: Cara, o que a gente vai fazer? Tem o lance das lives, mas a gente vai fazer só música? Acho que a gente pode acrescentar isso com algo a mais. Fazer um programa de televisão em casa, obviamente, todo mundo seguro, testado, e eu fazendo comida. Aí, estalou”, ressalta.

“Minha casa tinha uma cozinha profissional. E aí, a gente montou um roteiro. Na verdade, a primeira live foi feita no meu aniversário, no dia 26 de abril. Falei: Então, vou fazer uma live comemorando o meu aniversário e eu vou fazer uma comida, vou cantar músicas, vou ficar aqui cantando e tal. De cara, deu um milhão de visualizações, a primeira (live) explodiu. A gente viu que tinha um formato interessante e a gente seguiu, fizemos 27 lives. Ajudamos várias entidades de teatro, música, enfim. Arrecadamos milhões de alimentos, conseguimos distribuir todos. Foi muito importante porque não foi só alimento, a gente conseguiu arrecadar dinheiro para o hospital com câncer, por exemplo. Então, além da gente cozinhar, mostrar a nossa música, a gente conseguiu ajudar muita gente também, em um período completamente enlouquecedor”, emenda o cantor.

Ao longo de seis episódios, Diogo Nogueira abre as portas de sua casa, no Rio de Janeiro, para mostrar suas receitas preferidas e com o toque especial que usa no dia a dia ao cozinhar para a família e amigos. Entre os convidados do programa estão diversos nomes da música brasileira, como Criolo, Ferrugem, Jorge Vercillo, Sandra Sá, Roberta Sá, Martinho da Vila, Jorge Aragão, Duda Beat, Toninho Geraes, Buchecha e Hamilton de Holanda. No primeiro programa, tem a participação especial da atriz Paolla Oliveira.

“Essas receitas eu faço, normalmente, quando estou de folga. Costumo fazer para a Paolla, ou então, faço para a minha família. As primeiras receitas que fiz no primeiro programa são simples de fazer e muito saborosas. Fiz uma massa com limão siciliano, aspargos e queijo parmesão. É uma receita simples de fazer, mas deliciosa, que a Paolla ama. Neste dia, fiz dois pratos. Essa massa e a outra que é o molho de camarão, que na verdade foi o primeiro prato que fiz para ela, no nosso primeiro encontro. Os pratos são bem comuns de fazer e especiais. Fora os outros que gosto de fazer, como moqueca baiana, polvo grelhado com vinagrete e farofa com presunto de Parma e legumes”, pontua.

“Ainda tem as sobremesas. A Paolla ama sobremesas. Fiz um pavê de leite em pó. Ela ama. Se eu deixar a travessa de bobeira, ela (...) Nesse nível (risos). Fiz uma receita que eu inventei, com um biscoito de leite, redondinho. Aí você faz o doce de leite. Eu chamo de vaca atolada. Você faz um sanduíche com esse biscoito e doce de leite e se atola no biscoito (risos). Essas receitas que citei, para mim, são especiais porque gosto de fazer para as pessoas especiais, que amo”, acrescenta o artista.

Diogo na Cozinha será exibido toda segunda, às 21h. A atração tem produção da Rio Cinema Digital, direção de Gabriel Mellin e roteiro de Gabriel Mellin e Pedro Bueno.

