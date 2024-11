Tata Werneck reage a comentário sobre seu casamento: 'Relaxa'

A atriz e apresentadora Tata Werneck usou as redes sociais nesta quarta-feira, 20, para rebater um comentário sobre sua vida pessoal

A atriz e apresentadora Tata Werneck usou as redes sociais nesta quarta-feira, 20, para rebater um comentário sobre sua vida pessoal. Em uma publicação no Instagram, um internauta comentou no perfil do programa Lady Night que via a apresentadora como "insegura" em relação ao seu casamento com Rafa Vitti devido a diferença de idade entre eles.

"Acho Tatá muito insegura sobre a relação dela por ser mais velha. Todo participante que vai ao programa ela sempre dá um jeito de perguntar sobre a relação dela. Mulher, vai viver e esquece a idade de vocês. O amor não está na idade", escreveu a seguidora.

A humorista, então, respondeu: "Princesa, relaxa. Tá tudo bem aqui, eu só faço por entretenimento mesmo. Não faço muitas piadas que fazia antes então faço com meu marido, minha vida e minha família. Está tudo certo. Obrigada pela preocupação. Beijos da vovó Tatá."

Tata Werneck responde comentário (Reprodução/Instagram)

Recentemente, Tata Werneck contou que sua avó, Dona Vera, recebeu alta após ser internada para tratar uma pneumonia. "Um milagre! Vovó está em casa. Uma senhora de 89 anos, que estava com pneumonia nos dois pulmões, sem conseguir falar ou andar, precisando de 02, volta pra casa melhor do que nunca! Lúcida, curada e feliz! Agradeço demais a equipe de limpeza do hospital São Vicente, de nutrição, todos os maqueiros, técnicos de enfermagem, todos da enfermagem, recepção e médicos maravilhosos!", iniciou ela.

"Obrigada doutor Marcelo Assad que cuida da minha família! Te amamos! Obrigada doutor Marcelo Kal que é chefe do CTI do hospital pelo tratamento humano e acolhedor! Obrigada ao hospital por ter cuidado da minha avó! E obrigada a vocês que rezaram! A oração de vocês fez toda diferença! Obrigada meu Deus amado milagroso que eu amo mais que tudo!", encerrou.

