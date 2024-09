TV / CLÁUDIO MARZO

De figurante a protagonista que parou o Brasil: ex-ator da Globo faria 84 anos nesta quinta

Com mais de 30 novelas no currículo, ex-ator da Globo faria aniversário nesta quinta-feira, 26. Veternao morreu em 2015 após complicações do tabagismo

Paulo Gonçalves, Oswaldo Loureiro e Cláudio Marzo em Véu de Noiva, 1969 - Foto: Acervo/Globo