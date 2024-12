Ana Maria Braga manda recado após Preta Gil expor nova etapa na luta contra o câncer

Durante o Mais Você, da Globo, desta quinta-feira, 12, a apresentadora Ana Maria Braga mandou um recado para a cantora Preta Gil

Durante o Mais Você, da Globo, desta quinta-feira, 12, a apresentadora Ana Maria Bragamandou um recado para a cantora Preta Gil. A famosa, que luta contra um câncer no intestino desde 2023, contou que fará uma nova cirurgia para a retirada dos tumores. Além disso, ela avalia a possibilidade de se tratar nos Estados Unidos após o procedimento.

Com a notícia da continuidade dela na luta contra o câncer, Ana Maria Braga mandou boas energias. "Preta, muito boa sorte, tá! Fique em paz, com Deus, com as nossas Nossas Senhoras todas, que te protejam. E que ilumine essa médica que você vai consultar aí e que você traga uma solução para esse caminhar seu já tão sofrido. Mas você tem força, você é forte! Estamos te esperando aqui, tá bom?", disse a apresentadora do matinal.

O que Preta Gil falou sobre o novo tratamento?

Preta Gil contou que viajou para Nova York para uma consulta com uma especialista em câncer. "[Foi] pedido dos meus médicos no Brasil para que a gente ouvisse uma segunda opinião em relação ao tratamento que eu farei depois de uma cirurgia que vou fazer semana que vem. Essa cirurgia já está marcada já há algum tempo, é para retirada dos tumores", começou.

Em seguida, continuou: "A gente sabe que existe a possibilidade real de que eu faça a quimioterapia depois [da cirurgia] aqui e a terapia que eu fiz lá no Brasil não foi tão eficaz como os médicos esperavam e eu também [esperava]. A gente tem que buscar alternativas em países diferentes, com tipo de estudos diferentes, ensaios diferentes ainda não publicados ou publicados, drogas que ainda não chegaram ao Brasil. Então eu vou ter essa consulta aqui amanhã, espero que eu tenha boas notícias e que ela possa me dar esperança de que eu posso me tratar aqui depois da cirurgia, e faço essa cirurgia que é importantíssima, muito importante na semana que vem, na realidade domingo dia 15".

