Nesta quinta-feira, 12, o +SBT disponibilizou todos os episódios da série documental “Silvio Santos Vale Mais do que Dinheiro”, em homenagem ao ícone da TV brasileira, que completaria 94 anos hoje. No último capítulo da atração, o médico geriatra Victor Dornelles, que acompanhou Silvio Santos no hospital Albert Einstein, em São Paulo, relembrou um conselho marcante que recebeu do comunicador durante sua internação.

“Eu cheguei pra passar visita de novo à noite. Ele estava sentado na poltrona, vendo o seriado e comendo canjica. E aquele dia ele estava assim, super disposto. A gente conversou de absolutamente tudo que você puder imaginar. Ele se interessou por saber onde eu tinha nascido, o que os meus pais faziam, aonde eu tinha estudado, se eu era judeu”, disse ele sobre a tranquilidade de Silvio no dia da primeira alta hospitalar.

Ainda durante o relato, o médico compartilhou um conselho impactante que recebeu do dono do SBT. “Ele olhou a minha mão e perguntou se não podia usar aliança no hospital. Eu falei que poder, pode, mas é porque eu não sou casado. Daí ele falou que ele conhecia poucas pessoas que tinham trabalhado tanto quanto ele na vida, mas que a família era o nosso legado mais importante; Então ele falava: ‘Toma muito cuidado, porque nosso maior legado é a família’”, relembrou.

O documentário ainda destacou o momento em que a segunda e última internação foi decidida. Segundo Victor Dornelles, a esposa de Silvio, Íris Abravanel, relatou que ele apresentava desconforto respiratório. “Continuamos com os cuidados que estávamos prestando. Eu tinha agendado uma consulta domiciliar no período da tarde. Pelo que ela (Iris Abravanel, esposa do apresentador) tinha me dito, estava com desconforto respiratório. Eu pedi pra que encaminhasse imediatamente pro hospital”, disse o profissional.

Filha de Cintia Abravanel, Ligia Abravanel fez uma homenagem comovente para o avô Silvio Santos (1930-2024) no dia em que ele completaria 94 anos. O comunicador faleceu há poucos meses e deixou saudade na família e nos fãs brasileiros. Com isso, Ligia recordou uma imagem rara do avô em família.

Em um post nas redes sociais, ela compartilhou um vídeo de um dos aniversários do avô em casa, no qual ele apareceu soprando das velinhas na hora do Parabéns. Na legenda, ela falou sobre o convívio com ele.

"Vô, hoje o senhor estaria completando 94 anos. E mesmo sabendo que você não gostava de comemorar o seu aniversário, essa data sempre vai ficar na minha memória como os melhores momentos que passamos em familia, para celebrar a sua existência e o homem incrível que você sempre será. Espero que dê onde você estiver receba o nosso carinho. E que continue sendo exemplo de honestidade, alegria e simplicidade. Saudades!", afirmou.

