Como está Silvio Guindane? Quadro de saúde do ator é atualizado

O ator e diretor Silvio Guindane teve seu quadro de saúde atualizado na noite de sábado, 3, através da atriz Cacau Protásio, sua grande amiga. Nos últimos dias, a notícia de que o artista estaria internado no CTI (Centro de Terapia Intensiva) ganhou grande repercussão e gerou preocupação do público.

Cacau, no entanto, decidiu colocar um ponto final nas especulações a respeito da saúde do colega de profissão e esclareceu de vez a situação. Através de seu Instagram oficial, ela publicou um vídeo no hospital informando que Silvio estava bem.

De forma bem-humorada, Cacau Protásio ressaltou que Silvio Guindane não foi encaminhado para o CTI e lamentou que informações falsas sejam veiculadas na mídia. Sem mostrar o rosto do amigo, a famosa deixou claro que tudo estava sob controle.

"Gente, vim ver Silvio Guindane que está no CTI. Não ri, não, Silvio", brincou Cacau, arrancando gargalhadas do amigo. "Não vou mostrar para vocês por curiosidade, porque a imprensa fala mentiras das pessoas", acrescentou ela.

"Vamos falar a verdade. Não têm ninguém no CTI graças a Deus! Silvio Guindane está bem meu povo! P.s.: Silvinho, eu adorei o mingau do lanche que você não quis, estava uma delícia", escreveu Cacau Protásio na legenda da publicação.

Confira o vídeo:

Cacau Protásio comemora benção do papa Francisco

Receber um convite do próprio papaFrancisco (87) para viajar ao Vaticano e participar de um encontro com humoristas do mundo todo é algo inusitado e, claro, só acontece uma vez na vida. Foi exatamente isso que aconteceu com Cacau Protásio (49)!

“Eu achei que era uma pegadinha! Eu chorava de emoção. Não quis contar nada para ninguém com medo de dar errado, guardei este segredo a sete chaves”, conta a humorista, que viajou acompanhada do amado, o fotógrafo Janderson Pires.

“Até entrar no avião a minha ficha ainda não tinha caído. O mais legal foi perceber que ele é, de fato, uma pessoa iluminada, gentil, atenciosa, divertida e humana. Percebi que ele se esforçava para fazer com que as pessoas se sentissem confortáveis. Considero um presente divino”, festeja ela, em papo com CARAS; confira mais detalhes!