Criança Esperança: Veja os looks dos famosos na noite de show

Na noite desta quarta-feira, 9, a Globo exibiu o show do Criança Esperança com a presença de Iza, Maiara e Maraisa, Carlinhos Brown e mais artistas

O show do Criança Esperança foi exibido na telinha da Globo na noite desta quarta-feira, 9. O evento contou com momentos musicais e o tradicional mesão com famosos atendendo as ligações dos telespectadores.

A noite contou com a apresentação de Marcos Mion, que apareceu no palco ao vivo com um look preto com detalhes prateados em homenagem ao programa. Além disso, ele teve a companhia de Tadeu Schmidt, Maria Beltrão e Ana Paula Araújo no mesão.

No palco, o público conferiu os shows de vários artistas. Para começar, Maiara e Maraisa encantaram a todos com seus talentos e looks brilhantes. As gêmeas surgiram com vestidos repletos de brilhos e muito estilo. Na sequência, a cantora Iza roubou a cena com um vestido pink e o barrigão de grávida à mostra. Ela está na reta final da gravidez de sua primeira filha, Nala.

O show continuou com grandes nomes da música brasileira, como Belo, Péricles, Carlinhos Brown e Lucy Alves.

