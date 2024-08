Como ficam os trabalhos da novela escrita pela viúva de Silvio Santos no SBT?

Com o afastamento da autora Íris Abravanel devido ao falecimento de Silvio Santos, saiba como ficaram os trabalhos de A Caverna Encantada, do SBT

Os trabalhos nos bastidores de A Caverna Encantada, novela do SBT, continuam sem mudanças, mesmo com o afastamento da autora, Íris Abravanel, devido ao falecimento de seu marido, Silvio Santos. Isso porque há uma frente amplas de capítulos escritos e, com a ausência dela, os colaboradores têm oferecido o suporte necessário à equipe de produção.

A informação é da jornalista Anna Luiza Santiago, em sua coluna no portal O Globo. A novela é uma adaptação dos livros A princesinha e O jardim secreto, ambos de Frances Hodgson Burnett. E a autora Íris conta com a colaboração de Andreza Porto, Denise Barbosa, Fany Higuera, Gustavo Braga e Luiz Felipe Pereira Santos.

Silvio Santos faleceu no sábado, dia 17, após cerca de 17 dias internado em um hospital em São Paulo. Aos 93 anos, ele morreu devido a uma broncopneumonia resultante de uma infecção por H1N1, segundo boletim médico. Seu corpo foi levado diretamente do hospital para o cemitério, onde passou por rituais judaicos antes de ser sepultado no domingo, dia 18, em uma cerimônia privada.

Íris Abravanel busca unir famílias com novela

Durante a coletiva de imprensa da novela, que aconteceu em meados de julho, a CARAS Brasil marcou presença e conversou com Íris Abravanel. E a esposa de Silvio Santos ressaltou que seu compromisso é unir famílias com seus trabalhos

Dedicada a obras infantojuvenis, Íris analisou que suas telenovelas não são apenas para crianças ou adolescentes, seu compromisso é com toda a família: "Eu diria que é uma novela para família porque nós falamos muito com os pais e com os responsáveis pelas crianças".

"A gente pode passar muita informação para eles [pais], e de situações que, as vezes no dia a dia, eles nem sabem lidar com seus filhos. É uma novela para família, a gente não pode dizer que é infantil e nem infantojuvenil, porque eu acho que está atingindo a família, porque eles estão tendo esse prazer em assistir com suas crianças", completou.