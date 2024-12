Com fim do 'Chega Mais', Regina Volpato reflete sobre trabalho no SBT e abre sobre próximos projetos

Regina Volpato fez um balanço de sua trajetória no SBT e revelou planos para 2025 após o fim do 'Chega Mais': "A vida pode me surpreender"

No último sábado, 14, Regina Volpato marcou presença no ensaio do Salgueiro, realizado no Rio de Janeiro. Durante o evento, a jornalista, que já foi destaque por dois anos na Vila Isabel, compartilhou seus planos profissionais para 2025 e refletiu sobre sua trajetória no SBT em entrevista ao portal LeoDias. Com o fim do programa Chega Mais, a apresentadora se despede da emissora, mas fez questão de destacar a experiência positiva que teve.

“Eu trago amigos, eu trago uma experiência maravilhosa e eu trago retorno para uma emissora que me abriu as portas. [Uma emissora] que me fez ser quem eu sou. Trago também uma experiência em um desafio muito interessante, que foi a iniciativa da emissora em lançar uma atração que, para ela, era uma novidade”, declarou Regina ao veículo.

A jornalista também celebrou o sucesso de seu quadro no Instagram, no qual interage diretamente com os seguidores. “Nas redes sociais, eu me encontrei. Eu acho que consigo me comunicar com vários públicos, acho que consigo furar várias bolhas. Posso dizer, amiga, que concluo 2024 muito realizada e muito feliz”, disse ela.

Sobre os planos para 2025, Volpato se mostrou otimista e aberta ao novo. “Eu pretendo ficar mais com a minha filha, continuar produzindo mais conteúdo para as minhas redes sociais e estou muito aberta, porque a vida pode me surpreender. De todos os planos que eu faço, os que a vida me traz são sempre melhores do que eu imagino”, concluiu.

Despedida

Os apresentadores do programa Chega Mais, do SBT, Michelle Barros, Paulo Mathias e Regina Volpato, protagonizaram um momento inusitado no encerramento da atração na última sexta-feira, 6. Abraçados, eles deram um tom de despedida para a atração. Porém, o fim do programa ainda não foi confirmado pela emissora.

Na quinta-feira, 5, o colunista Flávio Ricco, do Portal LeoDias, informou que a direção do SBT decidiu encerrar o programa Chega Mais na sexta-feira, tirando a atração da grade fixa de programação. No entanto, a emissora ainda não confirmou a decisão oficialmente.

No último dia 6, os apresentadores fizeram o programa normalmente até o último minuto, quando se abraçaram e deram um clima de despedida para a atração. “Os nossos mais sinceros agradecimentos, por que nós fomos muito felizes aqui, não é meninas?”, disse Paulo Mathias. E Regina completou: “E fizemos parte de um time, isso é um privilégio. Um time muito mais que uma equipe”.

Por fim, Michelle declarou: “Muita honra em poder fazer parte dessa família Chega Mais. Tem um monte de gente linda aqui atrás que fez a diferença desde março, quase nove meses a gente aqui com vocês”.

Assista:

🚨AGORA: Final do “Chega Mais” emociona equipe e apresentadores: “Fomos muito felizes aqui”. pic.twitter.com/TSUuolQe23 — Didigo Santini (@DidigoSantini) December 6, 2024

