A atriz Claudia Raia fez revelações sobre sua vida pessoal no programa Surubaum nesta terça-feira, 20. Durante sua participação na atração, comandada por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, a artista relembrou a época em que foi capa da revista Playboy.

O convite aconteceu na década de 80, quando ela tinha 17 anos. Claudia contou que precisou da assinatura da sua mãe para autorizá-la a fazer as fotos e que o ensaio contou apenas com uma foto de nu frontal. O clique fez sucesso e lhe rendeu mais cinco capas nos anos seguintes. Contudo, ela enfrentou uma questão pessoal antes do primeiro clique.

"[Fiquei] em pânico. Estava consciente [do que estava fazendo], mas não sabia o tamanho do problema. ‘Tirar a roupa’ foi uma frase que não rolou para mim, eu disse ‘não quero’, ‘não vou’, aquilo mexeu comigo de um jeito que eu não consegui. Eu queria fazer, mas não queria ficar pelada e não tinha noção do que isso representava", detalhou.

O ensaio, originalmente planejado para ocorrer nas Dunas de Genipabu, no Rio Grande do Norte, foi realizado em estúdio pelo fotógrafo J.R. Duran, conhecido por criar algumas das capas mais icônicas do veículo.

"Fomos para um estúdio de dança. Me colocou de flashdance. E ali saiu. Tem uma foto de nu frontal, que foi quando eu estava tirando essa roupa e colocando um roupão. Ele me chamou e eu virei com o roupão aberto. Foi a única foto de nu frontal que eu permiti que ele tirasse. E foi assim meu primeiro ensaio. Depois eu fiz mais cinco capas e quatro ensaios", recordou.

"Quando fiz a capa da 'Playboy', 120 alunos saíram da academia de dança da minha mãe. Fiquei apavorada, me senti culpada, mas minha mãe disse: 'Fique tranquila, essas alunas não eram para estar aqui na nossa escola, vamos atrás de quem merece estar aqui'", relembrou.

Durante o papo, a atriz ressaltou que cresceu em meio a mulheres fortes e nunca se dobrou ao machismo ou certos assuntos como um tabu. "Sou de uma família de mulheres feministas e, geralmente, os tabus vêm de um machismo estrutural. Eu não tive nenhum homem botando o dedo na minha cara, dizendo ‘faça isso’, ‘não faça assim’ ou ‘não vista isso’", recordou.

