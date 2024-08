Claudia Raia faz revelação forte sobre a intimidade do filho: 'Trancava'

Ao participar de programa da televisão, Claudia Raia faz revelação surpreendente sobre a intimidade de seu filho mais velho, Enzo Celulari

A atriz Claudia Raia surpreendeu ao fazer uma revelação da intimidade de seu filho mais velho, Enzo Celulari, de 27 anos, do casamento vivido com Edson Celulari. Ao participar com o marido, Jarbas Homem Mello, do programa Surubaum, de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, ela compartilhou um episódio marcante da juventude dele.

Segundo a famosa, o herdeiro se trancava no quarto para "brincar" com a parte íntima dele e ficava lá sem avisar o que estava acontecendo. Preocupada, Claudia Raia então resolveu fazer um código com o menino para saber se estava tudo bem e foi aí que resolveram colocar uma plaquinha para alertar que o momento de intimidade estaria acontecendo.

"Eu dizia: ‘Meu filho, olha aqui, eu sei que o você está fazendo. É uma delícia, a mamãe também faz, todo mundo faz. Mas vamos arranjar um código, porque você se tranca e eu não sei se você morreu. Veio ele com uma plaquinha de ‘sex in progress’, quando ele acendia a plaquinha ninguém entrava”, revelou a artista sobre o menino.

É bom lembrar que além de Enzo Celulari, Claudia Raia teve Sophia Raia com Edson Celulari. Casada atualmente com Jarbas Homem de Mello, ela teve o caçulinha, de um ano, Luca.

Filha de Claudia Raia revela verdadeiro motivo de se manter longe dos holofotes

Filha dos atores Claudia Raia e Edson Celulari, Sophia Raia vive uma vida um pouco diferente dos pais famosos. Muito discreta, a jovem de 21 anos raramente é vista nos holofotes e busca fugir da curiosidade do público em relação a sua vida pessoal.

Atualmente, ela possui um perfil fechado no Instagram e conta com pouco mais de 3 mil seguidores. "Não tenho tanta vontade de dividir a minha vida publicamente. Ainda estou me formando como pessoa e profissional. Então prefiro ter o meu Instagram fechado enquanto isso", explicou Sophia em entrevista à revista Quem.

A decisão de se manter afastada da mídia, no entanto, pode mudar ao longo dos anos. Ela, que estuda Artes Cênicas em Nova York, nos Estados Unidos, revelou que existe a possibilidade de, um dia, tornar pública sua página na rede social. Saiba mais!