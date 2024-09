Claudete Troiano desmente rumores sobre aposentadoria: 'Deus Pai!'

Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora Claudete Troiano abre o jogo sobre aposentadoria e avalia futuro da televisão brasileira

Desde que Claudete Troiano (70) encerrou seu contrato com a RedeTV!, no começo de setembro, o futuro da apresentadora na televisão tem sido motivo de curiosidade. Em entrevista à CARAS Brasil, ela confessa sobre novos projetos e abre o jogo sobre aposentadoria: "Deus Pai!".

A comunicadora tem dedicado anos de sua vida para televisão brasileira e já ficou responsável pelo comando de diversos programas. Claudete Troiano responde os rumores sobre uma possível aposentadoria e declara que essa afirmação não tem fundamento!

Não existe essa de que a apresentadora pretende encerrar suas atividades profissionais. Pelo contrário, ela menciona que está muito bem de saúde e feliz com sua profissão, o que a motiva para seguir com seus trabalhos na televisão.

"Deus Pai! Nem pensar. Felizmente, estou com a saúde ótima, adoro trabalhar!!! O trabalho realmente dignifica, acrescenta, nos faz bem, principalmente na terceira idade. A minha profissão é fantástica, envolvente. Eu amo, de verdade, trabalhar", revela.

Claudete Troiano já viveu muitos momentos na televisão brasileira e viu grandes transformações. Ela avalia o atual cenário e reforça que o Brasil é muito plural, por isso, sempre terá público e audiência para os mais diversos formatos dentro da TV.

"Com muitas e novas formas de comunicar, a TV está a todo momento se reinventando. Se, por um lado, as crianças e jovens estão mais distantes, vivemos num país continental, a realidade dos grandes centros é muito diferente do restante do Brasil e com a facilidade que as novas tecnologias trouxeram ao longo dos anos ficou muito, muito mais fácil fazer televisão e levar entretenimento e informação. E público? Nunca vai faltar!", finaliza.

Depois que saiu da RedeTV!, Claudete Troiano já embarcou em um novo desafio em sua carreira ao assumir o comando do Podcast PodSaúde com Claudete Troiano, o programa aborda temas de saúde e bem-estar, áreas nas quais a comunicadora tem grande interesse.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE CLAUDETE TROIANO NAS REDES SOCIAIS: