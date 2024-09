Claudete Troiano abre o jogo sobre futuro na televisão: 'Pode me esperar'

Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora fala sobre projetos na televisão e dá mais detalhes do Podcast PodSaúde com Claudete Troiano

Claudete Troiano (70) é uma das maiores apresentadoras do país, com décadas de sua vida dedicadas à TV brasileira, e garante que vai seguir com essa atividade. No começo de setembro, ela encerrou contrato com a RedeTV! após um período de quatro temporadas. Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora abre o jogo sobre seu futuro na televisão e declara: "Pode me esperar".

Depois que saiu da RedeTV!, Claudete Troiano já embarcou em um novo desafio em sua carreira ao assumir o comando do Podcast PodSaúde com Claudete Troiano, o programa aborda temas de saúde e bem-estar, áreas nas quais a comunicadora tem grande interesse. A apresentadora avalia que essa é uma aventura em sua carreira.

"[É uma] aventura!! E por que não?? Faço lá o que mais gosto de fazer, conversar com pessoas, contar histórias, informar, aprender. O Pod Saúde com Claudete Troiano é tudo isso, feito num grande estúdio com 4 câmeras, parece que estou na TV. E na minha idade, é ótimo exercitar o cérebro com novas tarefas ou forma de fazer", declara.

Sobre sua saída da RedeTV!, a apresentadora reforça que tem uma ótima relação com a emissora, mas a mudança em sua carreira foi necessária para ir em busca de novos desafios e por contas do novo horário: "Eu estava bem e feliz por fazer o que gosto, mas haveria uma mudança de horário do programa e por isso resolvi aceitar o convite [...] e partir para Internet".

Claudete Troiano confessa que tem intenção de retornar em breve com seus trabalhos na televisão, afinal, são anos de uma carreira consolidada e declara sobre seu futuro na TV brasileira: "Pode me esperar na TV. Não vai dar para ficar longe e pretendo conciliar!", finaliza a apresentadora.

