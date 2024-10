Cid Moreira: Globo altera programação para homenagear o apresentador

Nesta quinta-feira, 03, a Globo decidiu interromper sua programação para homenagear Cid Moreira, que faleceu aos 97 anos de idade

Nesta quinta-feira, 03, a Globo decidiu interromper sua programação para prestar uma homenagem especial ao jornalista, locutor e apresentador Cid Moreira, que faleceu aos 97 anos de idade. Ele estava internado no Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, vinha tratando uma pneumonia e morreu de falência múltipla de órgãos.

Para homenagear o jornalista, que foi o primeiro apresentador do Jornal Nacional, a Globo exibe nesta quinta-feira, logo depois do Jornal da Globo, a entrevista feita com o comunicador durante a pandemia para o Conversa com Bial. No Globoplay, os assinantes podem conferir o documentário Boa Noite, lançado em 2020. A produção apresenta o próprio Cid Moreira narrando sua trajetória e abrindo as portas de sua casa.

Esposa de Cid Moreira explica por que não divulgou internação

Durante o Encontro com Patrícia Poeta, a esposa do jornalista, Fátima Sampaio, explicou por que decidiu não divulgar o estado de saúde do marido, que morreu por falência múltipla dos órgãos. Ela contou que ele estava internado em um hospital há algumas semanas e que a família decidiu não tornar a internação pública para garantir a privacidade neste momento delicado.

"Eu passei todos esses dias ao ladinho dele. A gente vem lutando, a idade não é fácil, ela chega para todo mundo. A gente mudou para perto do hospital quando ele começou a fazer a diálise. Eu estou no modo grogue. Eu não contei para ninguém para ter o direito de privacidade para cuidar dele e esperando que ele voltasse para casa. Eu fiz o melhor, o que eu pude para confortá-lo”, desabafou.

Nos últimos meses, Cid morou em uma casa de 700 metros quadrados localizada na Região Serrana do Rio de Janeiro. Ao lado da esposa, ele se mudou para o local há pouco mais de um ano. Antes de se casar com a jornalista, o locutor foi casado outras três vezes e refletiu sobre sua vida amorosa em sua biografia intitulada “Boa noite”.