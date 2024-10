Quem foram as esposas de Cid Moreira? Apresentador vivia o quarto casamento

Cid Moreira foi casado quatro vezes e refletiu sobre seus relacionamentos em sua biografia; saiba quem foram as esposas do jornalista

Na manhã desta quinta-feira, 3, Cid Moreira faleceu aos 97 anos no Rio de Janeiro. A atual esposa do apresentador, Fátima Sampaio, deu a notícia ao vivo no programa ‘Encontro’, da Globo. Antes desse relacionamento, o locutor foi casado outras três vezes e refletiu sobre sua vida amorosa em sua biografia intitulada “Boa noite”.

Em seu livro, que foi escrito e publicado por sua atual esposa, Cid revelou que tentava manter sua vida pessoal longe dos holofotes: “Todas as minhas separações e novos relacionamentos estavam nas revistas. Tudo o que eu fazia era alvo de comentários. Quanto mais eu queria ser discreto, pior era”, o jornalista declarou.

Por esse mesmo motivo, é difícil encontrar informações precisas sobre datas de início ou término de seus relacionamentos, mas os três casamentos do apresentador foram destaques. Em 1970, Cid subiu ao alta com Olga Verônica Radenzev Simões. Entre 1993 a 2000, o apresentador se casou novamente com Ulhiana Naumtchyk. Ele também viveu um relacionamento com Nelcy Moreira.

Nos anos 2000, Cid se apaixonou novamente depois que conheceu a jornalista Fátima Sampaio. Eles subiram ao altar seis anos depois e desde então, não se separaram mais. A repórter ficou ao lado do apresentador até seus últimos dias de vida: "Quando me avisaram que ele estava partindo, eu fiquei um pouco partida”, disse ela no ‘Encontro’.

“Eu passei todos esses dias ao ladinho dele. A gente vem lutando, a idade não é fácil, ela chega para todo mundo. A gente mudou para perto do hospital quando ele começou a fazer a diálise. Eu estou no modo grogue. Eu não contei para ninguém para ter o direito de privacidade para cuidar dele e esperando que ele voltasse para casa”, Fátima falou.

No final da vida, Cid Moreira estava lúcido: “Eu tive amparo, tem psicólogo no hospital. Eu vivi aqui, fui uma hospede aqui durante esse tempo. Olhar ele lá quietinho é difícil, é estranho. Aquele sorriso dele, tem ele um sorriso particular, quando sorria ficava lindo!", Fátima declarou e contou que o apresentador será enterrado em Taubaté.

Cid Moreira posou de pernas para o ar em capa da CARAS:

