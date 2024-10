Christiane Torloni revela experiência sobrenatural na época de 'A Viagem'

Diná em 'A Viagem', a atriz Christiane Torloni contou que presenciou casos sobrenaturais em sua casa durante gravações da novela

A atriz Christiane Torloni revelou ter vivido algumas experiências sobrenaturais no período em que iniciou as gravações do remake da novela 'A Viagem' (1994), da TV Globo. Em entrevista ao programa 'Conversa com Bial', a artista contou que chegou a presenciar queda de objetos e itens eletrônicos ligando sozinhos.

Ao longo do bate-papo com o apresentador Pedro Bial, Christiane explicou que os episódios aconteceram no local onde morava sozinha, à época. "Quando a gente começou a gravar, eu estava morando provisoriamente em um apartamento daqueles antigos. Sabe quando nos quartos tinham aqueles botõezinhos que apertava e, na cozinha, baixava onde estava chamando? E, chegava de noite, no começo das gravações, a casa não ficava em paz", iniciou ela.

"Eu morava sozinha, e ficava apitando o quarto um, o quarto dois… Caíam coisas na sala. Nunca fui uma pessoa impressionável. Na casa da minha avó, que era uma casa antiga, eu não tinha medo", continuou a artista. Ela, então, explicou que entrou em contato com o ator e diretor Wolf Maya, que pertence a uma família espírita tradicional de Goiás.

"Falei: ‘Wolf, a gente pediu licença para fazer esse trabalho?’ Porque eu acredito nessas coisas. Quando você vai lidar com coisas que são reais mesmo, você tem que fazer uma mentalização", relatou Christiane Torloni. Com direção de Maya, o folhetim de Ivani Ribeiro é baseado na vida após a morte e inspirado na filosofia de Allan Kardec.

"Ou quando você faz personagens de pessoas que já existiram, como eu já fiz alguns… eu sinto que é uma homenagem. De algum jeito, eu sinto que fui escolhida para fazer aquele trabalho. Eu falei: ‘Precisa fazer alguma coisa, eu estou tão cansada’. Aquilo chegou a me incomodar, mais do que me assustar", completou a atriz.

Ao final do relato, Christiane revelou que a solução para os episódios sobrenaturais foi um encontro para orações em uma casa espírita: "Eu fiquei quietinha em casa, eles oraram lá, eu me concentrei e parou". A intérprete de Dina na trama ainda disse que recebeu cartas psicografadas no fim da novela.

"Era uma coisa impressionante. Quando chegou no final [da trama], quando eu estava entre o céu e o inferno, mas ficou mais calma, eu comecei a abrir as cartas. A maioria eram cartas psicografadas, dizendo: ‘Se acalma, está tudo bem. Esse trabalho precisa ser feito, vai confortar as pessoas, vocês estão acalmando as pessoas'", declarou ela. No folhetim, Torloni fez par romântico com Antônio Fagundes.

