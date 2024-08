Celso Portiolli fala da decisão de Silvio Santos sobre despedida intimista

Ao vivo no SBT, Celso Portiolli elogia decisão de Silvio Santos em ter deixado orientações sobre como seria o seu adeus: ‘Ele se preocupou’

O apresentador Celso Portiolli assumiu o comando da programação do SBT durante a tarde deste domingo, 18, para homenagear Silvio Santos (1930-2024). Depois de ter ido ao sepultamento do corpo do apresentador no Cemitério Israelita do Butantã, em São Paulo, ele foi para o estúdio do Domingo Legal, no SBT, para apresentar ao vivo as homenagens.

Em um trecho do programa, Portiolli comentou sobre o último adeus para o patrão. Ele elogiou a postura de Silvio Santos de ter deixado o seu pedido com a família sobre como queria que fosse o seu enterro e o pedido para não ter um velório tradicional.

Silvio Santos escolheu ter um ritual dos judeus, que era a sua religião. Para os judeus, o corpo da pessoa que faleceu passa pela purificação, feita por um grupo especializado nisso, e é colocado em um caixão fechado, que não é mais aberto em nenhum momento.

Com isso, Portiolli disse que só tem em sua memória a imagem de Silvio Santos com vida e feliz em seu trabalho. "Eu fui na despedida e, de lá, nenhuma imagem veio comigo. A imagem dele que continua no meu coração, na minha memória, é essa imagem aqui [apontou para o telão, que mostrava uma foto de Silvio Santos no SBT]. Até por isso eu tenho força para fazer isso [apresentar a homenagem]. Ele se preocupou até com isso. Para que as pessoas não sofressem tanto com a ida dele, ele fez dessa maneira”, afirmou ele ao vivo.

Silvio Santos faleceu no sábado, 17, após ficar cerca de 16 dias internado em um hospital de São Paulo. Ele partiu aos 93 anos em decorrência da broncopneumonia após ter infecção de H1N1. O corpo dele saiu do hospital e foi levado diretamente para o cemitério. Lá, ele passou por ritos da religião dos judeus e foi sepultado na manhã deste domingo, 18, em uma cerimônia restrita.

Família falou sobre o desejo de Silvio Santos para a despedida

No sábado, 17, a família Abravanel enviou uma carta para a imprensa e os funcionários do SBT para informar que não iria acontecer um velório tradicional, já que iriam seguir o desejo de Silvio Santos.

Na mensagem, a família disse: "Colegas de auditório, colegas de uma vida, o que dizer para vocês nesse momento? Acreditamos que muitos de vocês estejam compartilhando da mesma saudade que nós hoje estamos sentindo. Queremos dizer para vocês que por muitas vezes, ao longo da vida, a medida que nosso pai ia ficando mais velho, ele ia expressando um desejo com relação à sua partida. Ele pediu para que assim que ele partisse, que o levássemos direto para o cemitério e fizéssemos uma cerimônia judaica. Ele pediu para que não explorássemos a sua passagem".

"Ele gostava de ser celebrado em vida e gostaria de ser lembrado com a alegria que viveu. Ele nos pediu para que respeitássemos o desejo dele. E assim vamos fazer. Por este motivo, pedimos a compreensão de todos vocês. De guardar na memória tudo de bom que ele fez e de tantas alegrias que ele nos trouxe ao longo dos anos. Ele foi muito feliz com tudo que fez. E sempre fez tudo do fundo do seu coração. Ele amou o Brasil e os brasileiros. Com muito carinho e respeito a todos vocês, Família Abravanel", finalizaram.