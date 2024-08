Celso Portiolli enviou vídeo a Silvio Santos antes de entrar no SBT; veja

O apresentador Celso Portiolli resgatou o vídeo que mandou para Silvio Santos antes de entrar no SBT na década de 90. Veja!

O apresentador Celso Portiolli assumiu o comando da programação do SBT durante a tarde este domingo, 18, para homenagear Silvio Santos (1930-2024). Durante o programa, ele resgatou o vídeo que mandou ao dono da emissora antes de entrar na emissora na década de 90.

Na gravação compartilhada, ele pede uma oportunidade a Senor Abravanel. "Olá Wanderley, olá Silvio, estou enviando esta fita gravado no improviso no estudinho de gravação aqui em Ponta-Porã, divisa com Pedro Juan-Caballero, no Paraguai. Aqui é onde eu ‘brinco’, fazendo gravações (…) Aqui estive acompanhando umas três gravações do Silvio e sonhando um dia trabalhar aí no SBT, meu maior sonho é apresentar programas de auditório”, disse ele.

Veja como foi:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Leo Dias (@leodias)

Celso Portiolli homenageia Silvio Santos

Em outro trecho do programa,Celso Portiolli relembrou uma história de quando era chamado de ‘sucessor de Silvio Santos’. Ele apontou que sempre ficou incomodado com os rumores e que nunca quis substituir o patrão e que a substituta de Silvio Santos é a filha dele, Patricia Abravanel.

Durante os tributos, ele ainda revelou detalhes sobre o verdadeiro estado de saúde do eterno dono do baú. Segundo o apresentador, ele estava melhorando e a família aguardava alta.

Em outro momento, falou sobre o último adeus para o patrão. Ele elogiou a postura de Silvio Santos de ter deixado o seu pedido com a família sobre como queria que fosse o seu enterro e o pedido para não ter um velório tradicional.

Silvio Santos faleceu no sábado, dia 17, após cerca de 16 dias de internação em um hospital de São Paulo. Aos 93 anos, ele morreu devido a uma broncopneumonia causada por uma infecção de H1N1. Seu corpo foi transferido diretamente do hospital para o cemitério, onde passou por rituais judaicos antes de ser sepultado na manhã deste domingo, dia 18, em uma cerimônia reservada.