Silvio Santos estava 'melhorando muito' e família aguardava alta, diz Celso Portiolli

Celso Portiolli revela novos detalhes sobre a saúde de Silvio Santos e diz que foi 'pego de surpresa' com a notícia da morte

Neste domingo, 18, Celso Portiolli apresentou as homenagens póstumas a Silvio Santos (1930-2024) no SBT. Durante os tributos, ele revelou detalhes sobre o verdadeiro estado de saúde do eterno dono do baú, que estava internado há 17 dias após receber o diagnóstico de H1N1. Segundo o apresentador, ele estava melhorando e a família aguardava alta.

Aliás, Portiolli contou que a notícia pegou a todos de surpresa, pois a expectativa era de recuperação do fundador da emissora: "Silvio tinha uma saúde impressionante, o que nos deixou ainda mais impactados. A saúde dele era fora do comum. Não sei se posso dizer isso, mas a esperança era de que ele tivesse alta nos próximos dias”, contou.

“Tudo indicava que seria assim. Mas houve uma pequena piora inesperada. Ele estava reagindo bem ao tratamento e mostrando melhorando muito. Pegou todo mundo de surpresa.", Portiolli revelou novos detalhes sobre a morte do ícone da televisão brasileira. Durante seu programa, ele ainda rejeitou o título de 'sucessor do Silvio Santos’.

"Em primeiro lugar, eu sei me colocar no meu lugar. Eu sei o tamanho do talento do Silvio Santos, eu sei o tamanho da história dele, e seria muita petulância minha dizer: ‘Eu tenho condições de substituir o Silvio Santos’. Jamais! Eu sou um soldado e estou no pelotão de luta do Silvio Santos”, Celso reforçou sua admiração pelo antigo chefe.

“É para brigar? Vamos brigar. Pode me colocar do lado. Eu vou estar sempre ao lado dele lutando para fazer um bom programa de televisão e foi tudo o que ele me ensinou. Agora, substituição, jamais passou pela minha cabeça. É um peso muito grande que a Patricia Abravanel está segurando e honrando o legado do pai”, Portiolli exaltou as herdeiras de Silvio Santos.

Filhas de Silvio Santos anunciam decisão sobre futuro do SBT:

Neste domingo, 18, as filhas de Silvio Santos publicaram um comunicado em agradecimento pelo apoio do público após a partida do fundador do SBT. Além de agradecerem o carinho, elas compartilharam que já têm planos para o futuro da emissora. Sem mudanças drásticas, reafirmaram seu compromisso em continuar o legado deixado por seu pai.