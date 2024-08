Causa da morte do ator Julian Ortega, da série Elite, vem à tona

Ator de ‘Elite’, Julian Ortega foi encontrado morto em uma praia na Espanha. Agora, a polícia revela qual foi a causa da morte dele

O ator Julian Ortega, que atuou na série Elite, da Netflix, morreu aos 41 anos e a causa da morte acaba de ser revelada publicamente. Ele foi encontrado sem vida em uma praia na Espanha no último domingo, 25.

De acordo com o site TMZ, autoridades informaram que ele morreu em decorrência de uma parada cardíaca na praia. À princípio, os rumores diziam que ele teria se afogado, mas isso já foi descartado.

Julian foi encontrado por banhistas desmaiado na areia e o serviço de resgate foi chamado. Os socorristas tentaram ressuscitá-lo, mas não tiveram sucesso e o ator foi declarado morto ainda no local.

Na série Elite, ele interpretou o gerente do restaurante La Cabana. Além disso, ele atuou em The Countryside, Velvet, Caronte e outros projetos em espanhol.

