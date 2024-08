Ator da série ‘Elite’ é encontrado morto em praia na Espanha

Tragédia na Espanha! Julián Ortega, ator que participou da primeira temporada da série ‘Elite’, foi encontrado morto em uma praia

Na última segunda-feira, 26, o Sindicato Espanhol dos Artistas confirmou a morte do ator Julián Ortega, conhecido por seus papéis em ‘As Telefonistas’ e na primeira temporada de ‘Elite’, da Netflix. Segundo o jornal El Mundo, ele foi encontrado morto após sofrer um afogamento em uma praia no município de Barbate, na Espanha.

Inicialmente, o Sindicato Espanhol dos Artistas divulgou um comunicado nas redes sociais lamentando a morte do ator Julián Ortega: “O ator Julián Ortega morre aos 41 anos. Descanse em paz. Do Sindicato de Atores e Atrizes, nossas mais sinceras condolências à família e amigos do ator", escreveram no X, o antigo Twitter.

Posteriormente, o jornal revelou detalhes sobre a causa da morte. Segundo o portal, um homem foi retirado da água com sintomas de afogamento no final da tarde de domingo. Diversas pessoas ligaram para as autoridades pedindo ajuda na praia, mas ele não resistiu e ao que tudo indica, faleceu no local e as circunstâncias estão sendo investigadas.

A confirmação de que o homem encontrado era Julián Ortega veio após o incidente. Além de seu trabalho em filmes e séries espanholas, ele era filho da atriz famosa Glória Muñoz. Recentemente, o artista protagonizou uma peça ao lado da mãe, chamada 'Ira', de sua autoria, na qual interpretaram mãe e filho.

Em suas redes sociais, Ortega, que participou de 'Elite' como um dos garçons, era bastante discreto e não fazia uma publicação há várias semanas. Ele costumava compartilhar bastidores de seu trabalho como ator e diretor ao lado de colegas de trabalho, que se pronunciaram e manifestaram pesar com a notícia do falecimento do amigo.

