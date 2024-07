Casamento de Christina Hall, dos programas de reforma, chega ao fim

Estrela de programas de reforma de casas no Discovery Home and Health, Christina Hall está separada. Marido dela entrou com pedido de divórcio

A apresentadora Christina Hall, que é estrela de programas de reforma e decoração de casas no Discovery Home and Health e HGTV, está separada. De acordo com o site da revista People, Josh Hall entrou com pedido de divórcio após ficar quase 3 anos casado com Christina.

Ao registrar o divórcio na justiça, o rapaz citou que o casal tem diferenças irreconciliáveis e pediu apoio conjugal para a ex-mulher - que seria uma pensão alimentícia -, mas não entrou em mais detalhes sobre o motivo da separação. Eles estavam casados desde 6 de outubro de 2021.

Segundo o site TMZ, Christina também registrou um pedido de divórcio na justiça da Califórnia, nos Estados Unidos. Além disso, a publicação contou que Josh Hall pediu que a justiça determine a divisão de bens do ex-casal e que ele tenha direito aos programas de TV que ela produziu enquanto estavam casados e que devem ser lançados em 2025.

O romance de Christina e Josh começou depois que ela se separou do ex-marido Ant Anstead, com quem ela também ficou junto por 3 anos. Antes disso, a apresentadora foi casada com Tarek El Moussa entre 2009 e 2018.

A separação de Christina e Tarek

O apresentador Tarek El Moussa, que tem programa de reformas de casas no HGTV e no Discovery Home and Health, abriu o jogo sobre o que aconteceu no dia em que seu casamento com Christina Hall chegou ao fim. Os dois se separaram após uma briga e um incidente envolvendo uma arma de fogo no ano de 2016. Agora, ele decidiu dar a sua versão sobre o que aconteceu.

Na época, em dezembro de 2016, a imprensa internacional noticiou que eles se separaram sete meses antes em decorrência de um incidente com arma de fogo. Eles tiveram uma grande briga em casa e Tarek saiu correndo na direção de um parque florestal com uma pistola. Com isso, Christina ligou para a polícia, que iniciou uma busca por ele. Quando ele foi encontrado, ela colocou um ponto final no casamento.

Em entrevista na Revista People, Tarek deu a sua versão do que aconteceu naquela noite. Ele disse que eles tiveram uma discussão acalorada e decidiu ir para o quintal. Lá, ele pulou a cerca porque queria se exercitar nas trilhas que existem no parque perto de casa. Porém, ele levou uma pistola para se defender caso encontrasse algum animal selvagem.

Durante a caminhada pelo parque, ele ouviu barulho de helicóptero e percebeu que os policiais estavam atrás dele. Então, um dos policiais apontou uma arma para ele e mandou ele levantar os braços. Ele foi algemado na garagem de sua casa e viu seu casamento chegar ao fim. “Essa foi a última vez em que estivemos juntos como uma família. A Christina andava pela calçada, chorando, e eu estava sentado ali, algemado, me perguntando: o que aconteceu?”, disse ele.

Então, Tarek disse que a separação foi um “inferno físico e emocional”. Ele chegou a ser internado em uma clínica de reabilitação após abusar de bebidas alcóolicas até perder a consciência. Ele ainda tentou reatar o casamento, mas viu que a ex-mulher já tinha encontrado um novo parceiro.

Hoje em dia, ele tem uma boa convivência com a ex-mulher em prol dos filhos que tiveram juntos. “Não tenho nada contra Christina. Eu entendo porque ela fez o que fez. Tivemos muitos anos difíceis devido às minhas doenças e aos meus problemas de saúde mental por causa do uso de testosterona”, declarou. Atualmente, ele está casado com Heather e teve mais um filho, Tristan, que nasceu em 2023.