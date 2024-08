Caroline Dallarosa revela que está estudando Arqueologia: ‘Sempre amei’

A atriz Caroline Dallarosa, que já atuou em Malhação e Além da Ilusão, está cursando Arqueologia e conta sobre o que mais gosta nas aulas

A atriz Caroline Dallarosa, de 26 anos, é conhecida pelo público brasileiro por seus trabalhos nas novelas Malhação e Além da Ilusão, ambas da Globo. Porém, ela fez uma escolha incomum em seus estudos. A estrela contou que está cursando Arqueologia e está encantada com os novos aprendizados .

Em conversa com a CARAS, Caroline contou que sempre teve interesse por este campo de estudos e decidiu mergulhar de cabeça, tanto que já tem planos para o futuro. "Eu sempre amei tudo o que envolve o Egito, e esses tempos acabei realizando um sonho e viajando pra lá. Eu não tive dúvidas que queria estudar mais. Então, entrei aqui no Brasil em um curso de Arqueologia, mas pretendo, assim que terminar, fazer uma pós em Egiptologia no Egito mesmo. Sempre sonhei alto e a ideia de trabalhar com isso em algum momento me deixa feliz, seria como realizar um sonho de infância, quem sabe não encontro até o túmulo perdido da Cleópatra, né? [risos]", disse ela, que completou: "Quem sabe trabalhar por algum período em alguma escavação no Egito?! Claro que é um sonho ambicioso, mas eu gosto de pensar alto. Então, acredito que possa se realizar no futuro".

A atriz também contou o que achou mais legal até agora no curso. "Estou estudando sobre os indígenas e está sendo muito legal aprender um pouco mais sobre, saber que os indígenas estavam aqui muito antes de sermos colonizados e entender seus costumes e como viviam é fascinante. Eu já tinha conhecimento no assunto, mas poder me aprofundar de tal forma é incrível. O mais legal de tudo é saber que o Brasil ainda tem povos originários espalhados e que, de fato, eles ainda preservam muito de suas crenças e culturas. Tenho matérias como cartografia, que confesso que não sou muito boa, mas tudo o que envolve história de civilizações, culturas e esse tipo de coisa, me atrai", declarou.

Inclusive, a escolha inusitada para o curso superior surpreendeu até a família e os amigos dela. "Ninguém entendeu nada! [risos] Primeiro porque não tem nada a ver com o que eu trabalho, no caso atuação. Mas também nunca escondi o quanto gosto de História e Egiptologia. Então, acredito que a surpresa foi porque eles acreditavam que eu focaria apenas em estudos voltados para as Artes Cênicas. Fico feliz em surpreender e provar para eles que tenho dois lados totalmente diferentes e que mesmo assim consigo me dedicar às duas versões da Carol", refletiu.

Vale lembrar que este não é o primeiro curso dela na faculdade. Antes de ficar famosa, ela iniciou o curso de Publicidade e Propaganda, mas trancou e não tem o objetivo de voltar. "Foi bom na época, mas hoje não me identific. Sei que tem muita coisa a ver com o meu trabalho, mas acredito que não conseguiria terminar hoje em dia…", contou.

Atualmente, ela se divide entre os estudos de Arqueologia e os trabalhos. "Minha faculdade me permite ter aulas em casa e apenas algumas presenciais, ou seja, consigo fazer meus horários. No entanto é desafiador porque, se não tiver um cronograma certinho de estudo e de dedicação, você acaba se acomodando e postergando algumas coisas", afirmou.

Caroline Dallarosa é sucesso na internet

Além de ser atriz e estudar Arqueologia, Caroline Dallarosa também é presente na internet. Ela faz sucesso com seus vídeos no TikTok e no Instagram, tanto que acumula milhares de seguidores. Ao ser questionada se já se considera influencer, ela refletiu sobre sua presença na web.

"Se influenciador é aquele que tem um público cativo que de certa maneira se sente motivado pelo que você posta, acho honestamente que todos somos um pouco, uns em grau menor e outros maior, dependendo do alcance. Hoje tenho uma plataforma bem considerável. No TikTok, tenho mais de 2,7 milhões de seguidores, somando todas as redes, 4 milhões. Mas o mais expressivo nem é o número de seguidores, mas a interação. Acho isso ainda mais valioso", afirmou ela.

Além disso, a artista contou sobre a sua intenção como produtora de conteúdo. "Acredito que, com os meus vídeos, eu sempre estou falando algo para alguém ou com alguém que presta atenção e muitas vezes leva pra vida. Também entendo a pressão que isso é, porque quero que as pessoas me acompanhem mas não se comparem. Quero que se identifiquem mas que, se não tiverem as mesmas ideias, também não fiquem tristes. Então, sempre tento dar o melhor em tudo que vou fazer. Tento falar sobre os animais, sobre alegrias, tristeza, dinheiro e tudo o que faz parte do mundo real para que as pessoas entendam que quem está atrás da tela é um ser humano como qualquer outro. Inclusive, aproveito pra tirar esse glamour que as pessoas têm do ator, porque a vida do ator tem também seus desafios, muitas vezes envolve instabilidade, por exemplo", refletiu.

E a produção dos vídeos é por conta da Carol. "Eu gosto de mostrar a minha rotina e gosto muito de mostrar as minhas receitas. No geral, sou muito aberta em tudo o que faço. Se meu dia foi ruim, eu divido. Se tenho conta pra pagar, falo também. Assim como divido as minhas conquistas. Acredito que isso faz com que as pessoas gostem e se identifiquem com meus vídeos, fora que me aproxima mais como ser humano das pessoas que me acompanham. Agora, não sou só a atriz Caroline Dallarosa, agora sou a Carol que eles acompanham e sabem um pouco dos meus gostos, defeitos, manias, me vem de chinelo e estressada com obra [risos]", comentou.

Porém, não pense que ela deixou a atuação de lado. Dallarosa segue organizando seus próximos projetos como atriz. "Tenho novo trabalho no horizonte, mas ainda não foi fechado. Se tudo der certo, vem aí um personagem bem diferente do que fiz até o momento. Estou animada em mostrar novas facetas do meu trabalho. Tem uma infinidade de papéis e possibilidades que amaria fazer e vou em busca de mostrar essa versatilidade, me sinto apenas começando!", afirmou.